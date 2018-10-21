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Emiliano Ponzi insegna come usare iPad Pro e Apple Pencil per disegnare

Emiliano Ponzi insegna come usare iPad Pro e Apple Pencil per disegnare La cosa più paurosa del mondo. Può uscire un capolavoro o qualcosa di terribile. Ma i due elementi che mi ...

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Emiliano Ponzi insegna come usare iPad Pro e Apple Pencil per disegnare (Di domenica 21 ottobre 2018) La cosa più paurosa del mondo. Può uscire un capolavoro o qualcosa di terribile. Ma i due elementi che mi accompagnano nel superare questo scoglio iniziale sono l'idea e il design - spiega l'...
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