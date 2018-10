Elezioni Trentino Alto Adige | la Lega sogna l’egemonia nel Nord-est | a Bolzano vanno bene

Elezioni provinciali in Trentino Alto Adige : Urne aperte oggi nelle due province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo dei rispettivi Consigli provinciali. In Trentino i seggi aprono alle 6 e si vota fino alle 22. In Alto Adige dalle 7 ...

Perché Salvini ha puntato così tanto sulle Elezioni in Trentino-Alto Adige : Ha fatto una campagna elettorale continua, al ritmo di decine di appuntamenti sul territorio, proprio nei giorni in cui a...

Cosa sapere sulle Elezioni in Trentino Alto Adige : L'attesa è finita. Domani mattina, alle 6 in Trentino (fino alle 22) e alle 7 in Alto Adige (fino alle 21), si apriranno le urne per rinnovare il governo delle due province autonome più a nord d'Italia. Chiamate al voto saranno quasi 850mila persone, 417.968 in Alto Adige e 429.769 in Trentino. Il voto che uscirà dalle urne dei 1.046 seggi dislocati in Trentino Alto Adige (495 in territorio ...

Elezioni provinciali in Trentino Alto Adige : ecco come si vota : Domenica 21 ottobre si vota a Trento e Bolzano per rinnovare i rispettivi consigli provinciali. Sono quasi 850mila gli elettori chiamati alle urne che dovranno scegliere 35 consiglieri per provincia. ...

Elezioni Provinciali Trentino 2018 : il 21 ottobre al voto le province di Trento e Bolzano - : Undici candidati alla presidenza della provincia di Trento, mentre 14 liste si contenderanno i seggi di quella di Bolzano: le due province vanno alle urne con sistemi e orari diversi, dopo una ...

Berlusconi a Merano tra relax ed Elezioni in Trentino : Settimana altoatesina per Silvio Berlusconi. Il presidente è atteso in serata a Merano, dove soggiornerà, come già avvenuto nei mesi scorsi, all'Hotel Palace di Henri Chenot, il celebre mago delle ...

Elezioni regionali Trentino Alto Adige 2018 : i sondaggi "vedono" il cambiamento : La guida al voto per le Elezioni regionali in Trentino Alto Adige. Un milione di cittadini alle urne per eleggere i consigli...