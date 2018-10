Elezioni Alto Adige | affluenza 73 | 9%

RISULTATI Elezioni REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018/ Diretta - exit poll Trento-Bolzano : Lega vola : ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018: Diretta live voto a Trento e Bolzano. RISULTATI, exit poll e affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 22:03:00 GMT)

Elezioni Trentino Alto Adige - urne chiuse : affluenza del 73 - 9% in provincia di Bolzano. Calo del 3 - 8% rispetto al 2013 : I cittadini delle province autonome di Trento e Bolzano hanno votato per rinnovare i rispettivi consigli provinciali, che insieme compongono il consiglio regionale. Le urne si sono chiuse alle ore 21 in Alto Adige. Nei 487 seggi della provincia di Bolzano la percentuale di affluenza è stata del 73,9%. I votanti che si sono recati alle urne per il rinnovo del consiglio provinciale Altoatesino sono stati in tutto 282.244. rispetto alle Elezioni ...

Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2018/ Diretta Trento-Bolzano risultati : tiene affluenza verso exit poll : Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2018: Diretta live voto a Trento e Bolzano. risultati, exit poll e affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 20:06:00 GMT)

Elezioni REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018/ Affluenza h17 - risultati diretta : 38% a Trento - 50 - 5% a Bolzano : ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018: diretta live voto a Trento e Bolzano. risultati, exit poll e Affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:35:00 GMT)

Elezioni in Alto Adige Affluenza al 19 - 6% alle 11 : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Colpito da infarto muore a Strigno View the discussion ...

Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2018/ Risultati affluenza - diretta live Bolzano-Trento : super Fugatti? : Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2018: diretta live voto a Trento e Bolzano. Risultati, exit poll e affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 14:54:00 GMT)

Elezioni REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018/ Affluenza h11 diretta live risultati : Trento 14 - 4% - 19 - 4% Bolzano : ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018: diretta live voto a Trento e Bolzano. risultati, exit poll e Affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 12:33:00 GMT)

Come si vota Regionali Trentino Alto Adige 2018/ Elezioni Bolzano e Trento : ‘nodo’ delle preferenze di genere : Come si vota alle Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2018: ultime notizie, rinnovo dei Consigli Provinciali di Trento e Bolzano. Scheda e sistema elettorale distinto(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:52:00 GMT)

Elezioni Trentino Alto Adige - la Lega sogna l’egemonia nel Nord-est : a Bolzano vanno bene pure gli alleati di Boschi e Pd : Birra, grembiulino blu e foto con i Kastelruther spatzen, la band di musica folk sudtirolese più conosciuta in Alto Adige. È il Matteo Salvini in versione “Südtirol zuerst”, tedeschizzazione del motto “prima gli italiani”. Un’invasione di campo nella politica bolzanina che racconta meglio di qualsiasi altra immagine quanto le Elezioni provinciali in Trentino Alto Adige siano importanti soprattutto per la Lega, tanto da avere la priorità ...

Elezioni provinciali in Trentino Alto Adige : Urne aperte oggi nelle due province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo dei rispettivi Consigli provinciali. In Trentino i seggi aprono alle 6 e si vota fino alle 22. In Alto Adige dalle 7 ...

Elezioni REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018/ Diretta live risultati Trento e Bolzano : urne aperte - si vota! : ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018: Diretta live voto a Trento e Bolzano. risultati, exit poll e affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 08:18:00 GMT)

Perché Salvini ha puntato così tanto sulle Elezioni in Trentino-Alto Adige : Ha fatto una campagna elettorale continua, al ritmo di decine di appuntamenti sul territorio, proprio nei giorni in cui a...

Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2018/ Risultati in diretta live - ultime notizie : liste Trento e Bolzano : Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2018: diretta live voto a Trento e Bolzano. Risultati, exit poll e affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 04:22:00 GMT)

Cosa sapere sulle Elezioni in Trentino Alto Adige : L'attesa è finita. Domani mattina, alle 6 in Trentino (fino alle 22) e alle 7 in Alto Adige (fino alle 21), si apriranno le urne per rinnovare il governo delle due province autonome più a nord d'Italia. Chiamate al voto saranno quasi 850mila persone, 417.968 in Alto Adige e 429.769 in Trentino. Il voto che uscirà dalle urne dei 1.046 seggi dislocati in Trentino Alto Adige (495 in territorio ...