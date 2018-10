ELEZIONI AFGHANISTAN NEL SANGUE | B0OMBA IN STRADA | 11 MORTI Kabul | paura attentati | ai

ELEZIONI AFGHANISTAN nel sangue : bomba in strada - 11 morti/ Kabul - paura attentati : 3 milioni hanno votato : Secondo giorno delle prime Elezioni nazionali in Afghanistan dopo tre anni, almeno 50 vittime di attentati ai seggi nella capitale Kabul a opera dei talebani(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:40:00 GMT)

Afghanistan al voto nel sangue - 50 morti in attacchi durante ELEZIONI - : Nel Paese le urne erano aperte per le Parlamentari. Nonostante i circa 70mila agenti schierati, in diverse zone si sono registrate violenze. Attacco suicida a Kabul, con almeno 15 vittime e 60 feriti. ...