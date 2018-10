E' possibile che nessuno voglia organizzare settori sociali e del mondo lavorativo

Napoli - adesso la missione Parigi : perché il sogno non è impossibile : Tre schiaffi all'Udinese e due punti recuperati sulla Juve. Il bianconero porta bene al Napoli, che segna due gol su tre con le riserve (Ruiz e Rog) in Friuli e approfitta del primo rallentamento...

Salute - Burioni alla Leopolda 'possibile che oggi ci sia un morto per morbillo a Trieste ' : 'In Messico dal 1996 non hanno più vittime per morbillo, possibile che da noi ora sia morta una persona a Trieste? Mi ha chiamato ieri la Rai per intervistarmi su questo'. Così il professor Roberto ...

Calciomercato Serie A - possibile clamorosa trattativa con un top player di Premier : polemiche dopo le sue dichiarazioni : Le dinamiche di mercato tengono sempre alta l’attenzione, anche quando per l’apertura della prossima sessione mancano ancora circa due mesi. In questa occasione l’assist per ipotizzare lo sviluppo di una clamorosa trattativa è arrivato indirettamente dalla Premier e in particolare da Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United di Mourinho. L’attaccante belga ha dichiarato di volersi cimentare con il campionato ...

Turchia - nuovi guai per Arda Turan : possibile coinvolgimento nel golpe del 2016 - indagati anche due ex Inter : Arda Turan rischia di finire nuovamente nei guai con la legge: l’ex Atletico Madrid avrebbe avuto un ruolo nel fallito golpe del 2016 in Turchia nuovi guai per Arda Turan, questa volta, se è possibile, ancora più seri. Nei giorni scorsi, il calciatore turco, era stato coinvolto in una rissa per la quale rischia fino a 12 anni di carcere a causa delle accuse a suo carico di molestie sessuali, lesioni personali e porto illegale di armi. ...

Meditare ovunque è possibile : con Art of Living anche in tram a Milano : La scienza ci dice che la meditazione, oltre ad essere salutare per la biochimica del nostro organismo, si riversa nel rapporto con il contesto ambientale in cui siamo inseriti: quando meditiamo ...

In The Witcher 3 è possibile avvistare una nave fantasma : A quanto pare è stata inserita anche una nave fantasma in The Witcher 3, che si presenta solo in un determinato momento in acque specifiche attorno a Skellige. Il potenziale incontro, inoltre, dura solo pochi momenti. Come segnala PCGamesN, ogni volta che l'argomento viene fuori, molti giocatori raccontano le loro centinaia di ore giocando senza aver mai visto la nave. Ora CD Projekt ha pubblicato un tweet dedicato proprio alla nave per ...

"IMpossibile PROMUOVERE DONNE IN UNIVERSITA’"/ Tutti i numeri che smentiscono il prof Barone : Vincenzo Barone, rettore della Normale, in una intervista al QN ha dichiarato che è impossibile PROMUOVERE le DONNE perché sono oggetto di illazioni e calunnie. Falso, dice MARIA SOFIA ROSSI(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 08:06:00 GMT)SCUOLA/ Tempo di scrutini, cosa nasconde la moltiplicazione dei pani?, di M.S. Rossi"SOLO LE DONNE IGNORANTI FANNO FIGLI"/ E' l'ultima di Macron: la prossima sarà la selezione, di M. Mondo

Salvini da Mosca : il prima possibile visiterò anche gli Usa : Mosca, 17 ott., askanews, - Il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini ha in programma 'il prima possibile' una visita negli Stati Uniti. Lo ha detto lo stesso Salvini rispondendo a una ...

Paola Barale ospite dalla Balivo e i social si scatenano : «Impossibile che non abbia spazio in tv» : Dopo una lunga assenza dalla tv, Paola Barale è stata ospite nel salotto di Vieni da me. L'ex di Raz Degan ha confessato di non credere più molto nell'amore e di aver trovato un suo equilibrio, ma ha ...

Inter - tre ipotesi per il futuro di Gabigol : possibile anche una permanenza : Uno dei primi acquisti dell'Inter targata Suning è stato quello di Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, arrivato per 30 milioni di euro dal Santos nel 2016, negli ultimi giorni di agosto. Un acquisto che ha fatto molto rumore, con tanto di presentazione in pompa magna all'Auditorium Pirelli, che ha scomodato paragoni illustri come quello con Ronaldo il Fenomeno. Un colpo che, però, non ha sortito gli effetti sperati, visto che il calciatore ...

Porsche : Meschke - con Ipo possibile valore 60-70 miliardi di euro