È morto Leone Frollo | addio al papà del fumetto erotico italiano

“Tumore al cervello”. Politica in lutto : il “leone” è morto. Strazio totale : Il mondo della Politica è in lutto: è morto il leone del Senato. Un uomo vero. Un eroe. Un uomo di quelli che non ne esistono più… John McCain, il veterano del Vietnam che sopravvisse a ogni tipo di orrore in 6 anni di prigionia, che poi è diventato il gentiluomo che non ha ceduto alla Politica aggressiva di Donald Trump se n’è andato. McCain era malato: un anno fa gli era stato diagnosticato un glioblastoma, cioè un tumore al ...