È morto a 80 anni Wim Kok | primo ministro olandese tra il 1994 e il 2002

Tragedia al Gran Paradiso : morto alpinista di 29 anni : Un alpinista di 29 anni residente a Reano (To) è morto questa mattina dopo essere precipitato dalla parete del Becco Meridionale della Tribolazione, nel vallone di Piantonetto, a Locana (To), nel parco del Gran Paradiso. L'allarme è stato lanciato da un gruppo che si trovava in zona, che ha udito i richiami del compagno di cordata della vittima. La salma è stata recuperata dal Soccorso alpino e ...

APRILIA - BIMBO DI 6 ANNI SCHIACCIATO DA ARMADIO : morto/ Gioco finito male : tragedia a casa del nonno : BIMBO di 6 ANNI muore SCHIACCIATO da ARMADIO: APRILIA, travolto a casa del nonno durante lavori ristrutturazione. Ultime notizie: la tragedia nel pomeriggio, a Campoverde. (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:08:00 GMT)

Addio Alecsiei - morto a 15 anni di una grave malattia : Il ragazzino viveva a Recanati, in provincia di Macerata, ed è deceduto dopo aver combattuto per due anni contro un male.Continua a leggere

Incidente ad Oriolo di Voghera : morto centauro di 42 anni : Incidente mortale sabato pomeriggio ad Oriolo, frazione di Voghera (Pavia). Un centauro di 42 anni è morto. Nell’impatto è rimasta

Battuta di caccia finisce in tragedia : è morto Marco Tosti. Aveva solo 20 anni : “Inermi e sbigottiti” : Un mese nero quello di ottobre per quanto concerne il mondo della caccia. Ancora una vittima – la terza della seconda parte del 2018 – in Italia. Non ce l’ha fatta il ventenne di Santa Rufina, Marco Tosti, esperto cacciatore, rimasto ferito sabato 20 ottobre poco prima delle 10 durante una Battuta di caccia al cinghiale a Rieti, proprio nel giorno dell’apertura della stagione della caccia, in una zona tra Santa Rufina e ...

Esce in moto per escursione in montagna - poi scompare : Patrik - 18 anni - ritrovato morto : Era uscito in sella alla sua motocicletta per un'escursione in montagna: ha parcheggiato il veicolo e si è inoltrato da solo in montagna. Dopo la sua scomparsa, il corpo di Patrik Bovo, ragazzo di soli 18 anni, è stato ritrovato dai vigili del fuoco e del soccorso alpino. Al momento non si sa cosa sia successo al giovane.Continua a leggere

È morto Paul Allen - co-fondatore di Microsoft. Aveva 65 anni : Il miliardario Paul Allen, che ha fondato Microsoft con Bill Gates nel 1975, è morto all'età di 65 anni. Lo ha reso noto la sorella, Jody Allen, con un comunicato. All'inizio di ottobre, il geniale ed eclettico co-fondatore di Microsoft, Aveva fatto sapere via Twitter e sul suo sito web di avere di nuovo il cancro, il linfoma non-Hodgkin che sembrava aver sconfitto nove anni prima. Some personal news: Recently, I ...

Mestre. Bimbo di quattro anni trovato morto in un canale di Rione Pertini : Mestre è sotto choc. Un bambino di quattro anni è stato trovato morto venerdì sera in un canale di Rione

Dick Slater è morto/ Leggenda del wrestling : aveva 67 anni - mistero sulle cause del decesso : Dick Slater è morto, la Leggenda del wrestling aveva 67 anni. C'è mistero sulle cause del suo decesso anche se da diversi anni l'uomo, originario della Florida, aveva dei problemi di salute.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:48:00 GMT)

Trovato morto dentro a un camion - aveva 59 anni : Tragedia in Valtiberina. Un uomo è stato Trovato morto all'interno di un camion a San Leo di Anghiari. La vittima è un 59enne residente in provincia di Lecco, autotrasportatore di professione. Il ...