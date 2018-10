Duplice omicidio a Sesto Fiorentino | padre e figli uccisi in seguito a una lite tra vicini

Duplice omicidio - padre e figlio uccisi : ANSA, - SESTO FIORENTINO, FIRENZE,, 21 OTT - Duplice omicidio a Sesto Fiorentino, Firenze,. padre e figlio sono stati ammazzati a colpi di pistola da un vicino. L'autore del delitto è stato arrestato. ...

Duplice omicidio a Sesto Fiorentino - padre e figlio uccisi dal vicino - : successo alle porte di Firenze. I due uomini sono stati uccisi a colpi di pistola e il presunto responsabile è stato fermato

Duplice omicidio - padre e figlio uccisi : ANSA, - SESTO FIORENTINO , FIRENZE, , 21 OTT - Duplice omicidio a Sesto Fiorentino , Firenze, . padre e figlio sono stati ammazzati a colpi di pistola da un vicino. L'autore del delitto è stato ...

ALBERTO CUBEDDU ALL'ERGASTOLO : UCCISE DUE GIOVANI IN SARDEGNA/ Ultime notizie : Duplice omicidio per vendetta : Ergastolo per ALBERTO CUBEDDU: UCCISE due GIOVANI in SARDEGNA. Tensione in aula dopo sentenza, l'avvocato del 22enne preannuncia il ricorso. Le Ultime notizie sul processo(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 23:41:00 GMT)

Duplice omicidio da «Da Frank» La Cassazione conferma gli ergastoli : Sono state confermate dalla Cassazione quattro delle cinque condanne inflitte per l'omicidio di Francesco Seramondi e della moglie Giovanna Ferrari, ammazzati a colpi di fucile nella loro pizzeria di ...

Uccise i due nipoti per l'eredità : 85enne a processo/ Arzana - dovrà rispondere di Duplice omicidio volontario : Uccise i due nipoti per l'eredità: l'85enne Peppuccio Doa è statao rinviato a giudizio. La prima udienza del processo in corte d'Assise a Cagliari il prossimo febbraio.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 20:18:00 GMT)

Cagliari - Duplice omicidio a Mandas : 42enni disabili uccisi a colpi di fucile dalla mamma : Una tragedia incredibile [VIDEO] è avvenuta poche ore fa in provincia di Cagliari, e precisamente nel paesino di Mandas, a 40 chilometri dal capoluogo sardo. Una donna, A.M. di 64 anni, ha ucciso con diversi colpi di fucile i suoi due figli disabili. Le vittime sono due gemelli di 42 anni. Il movente del duplice omicidio non è ancora del tutto chiarito. La donna ha ucciso i figli e poi ha tentato di suicidarsi Il terribile fatto di cronaca ...

Mandas. Duplice omicidio - donna uccide i figli e poi tenta il suicidio : Duplice omicidio a Mandas. Una donna M. A. di 65 anni ha ucciso i suoi due figli con un fucile da caccia regolarmente denunciato. La donna, non si sa per quale motivo, si è rinchiusa all'interno della ...

Mandas. Duplice omicidio - donna uccide i figli e poi si spara : Duplice omicidio a Mandas. Una donna M. A. di 65 anni ha ucciso i suoi due figli con un fucile da caccia regolarmente denunciato. La donna, non si sa per quale motivo, si è rinchiusa all'interno della ...