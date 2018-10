Dopo le proteste arriva la ' grazia' | Don Costantino resta un altro anno a Larino

F1 - "Illegalità limitata" per la Mercedes : i dettagli della decisione della FIA Dopo le proteste Ferrari : dopo la richiesta di chiarimenti da parte della Ferrari, la FIA ha riscontrato un' 'illegalità limitata' nei cerchi posteriori Mercedes, niente che però comprometta il regolare svolgimento delle gare ...

F1 – “Illegalità limitata” per la Mercedes : i dettagli della decisione della FIA Dopo le proteste Ferrari : dopo la richiesta di chiarimenti da parte della Ferrari, la FIA ha riscontrato un’ ‘illegalità limitata’ nei cerchi posteriori Mercedes, niente che però comprometta il regolare svolgimento delle gare Il successo sulla pista di Marina Bay, poco conforme alle caratteristiche della Mercedes, aveva fatto insospettire la Ferrari. La Scuderia di Maranello, nei giorni scorsi, aveva deciso si inviare alla FIA una lettera nella quale era contenuta ...

Antitrust - indagine su Sky e Dazn Dopo le proteste di Aidacon e tifosi : Prima vittoria per consumatori e tifosi del Napoli nella battaglia intrapresa ad agosto contro Sky e Dazn: alcune associazioni di consumatori ? Aidacon in testa ? avevano presentato...

Nicaragua - 38 manifestanti arrestati Dopo proteste contro governo : La polizia nicaraguense ha arrestato almeno 38 manifestanti scesi in piazza per protestare contro il governo. La polizia ha fatto sapere che 8 manifestanti sono stati rimessi in libertà, mentre "le ...

Germania - 8 anni e mezzo per il rifugiato omicida. Rischio nuove proteste Dopo Chemnitz : Otto anni e mezzo di carcere. Questa la pena per Abdul D., il rifugiato afghano che il 27 dicembre 2017 uccise con una lama di 20 cm l’ex fidanzata tedesca 15enne, Mia, in un supermercato di Kandel, cittadina della Renania-Palatinato. Il movente, pare, la gelosia. Decisiva a suo favore è stata la giovane età: 15 anni, secondo quanto dichiarato da lui stesso nell’aprile 2016, quando era arrivato in Germania come minore non ...

Pensioni - Putin allenta la riforma Dopo accese proteste/ Ultime notizie : Russia - calo demografico : Pensioni, Putin allenta la riforma dopo le accese proteste. Ultime notizie: le donne andranno a 60 anni, mentre gli uomini dovranno lavorare fino ai 65(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:31:00 GMT)

PENSIONI - PUTIN ALLENTA LA RIFORMA Dopo ACCESE PROTESTE/ Ultime notizie : Russia - soglia più bassa Paesi Ocse : PENSIONI, PUTIN ALLENTA la RIFORMA DOPO le ACCESE PROTESTE. Ultime notizie: le donne andranno a 60 anni, mentre gli uomini dovranno lavorare fino ai 65(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:32:00 GMT)

Pensioni - Putin allenta la riforma Dopo le accese proteste/ Ultime notizie : le donne andranno a 60 anni : Pensioni, Putin allenta la riforma dopo le accese proteste. Ultime notizie: le donne andranno a 60 anni, mentre gli uomini dovranno lavorare fino ai 65(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:40:00 GMT)

Ryanair - Dopo scioperi e proteste firma il nuovo contratto : ecco cosa cambia : Pensioni, Tfr e tasse: il primo contratto Collettivo di Lavoro per i Piloti dipendenti della società Ryanair è...

Volkswagen spegne il 'cannone antigrandine' Dopo le proteste dei coltivatori messicani : Il costruttore, che a Puebla ha la seconda fabbrica al mondo , 450.000 unità come capacità produttiva e 15.000 lavoratori impiegati, , ha incontrato le autorità e ha confermato che per proteggere le ...

Volkswagen spegne il "cannone antigrandine" Dopo le proteste dei coltivatori messicani : Il costruttore, che a Puebla ha la seconda fabbrica al mondo, 450.000 unità come capacità produttiva e 15.000 lavoratori impiegati,, ha incontrato le autorità e ha confermato che per proteggere le ...

Medioriente - Israele chiude valico Erez Dopo proteste su Striscia : Israele ha chiuso domenica il valico di Erez nel Nord della Striscia di Gaza a causa delle continue proteste palestinesi lungo il confine. Lo ha riportato una fonte ufficiale. Il valico di Erez, l'...

Sovraccarico su Dazn : le proteste Dopo Lazio Napoli : L’esordio di Dazn non è stato dei più felici. La piattaforma Perform, insieme a Sky, detiene i diritti tv del campionato

Il cast originale di Streghe nel reboot di CW? Dopo le proteste di Alyssa Milano arriva un’apertura : Non è detto che non ci sia posto per il cast originale di Streghe nel reboot di CW: Dopo le dichiarazioni dell'ex protagonista Alyssa Milano, interprete di una delle sorelle Halliwell nella serie a cui il nuovo progetto si ispira, la showrunner Jennie Snyder Urman ha replicato con un'apertura all'ipotesi di una reunion delle attrici della serie madre nel nuovo format di The CW. La Milano, volto storico di Phoebe Halliwell nella fortunata saga ...