Domenica In | Fiorenza D' Antonio al posto di Alessia Macari? per il gioco del tabellone

La miss Fiorenza D’Antonio new entry a Domenica In : Fiorenza D'Antonio Nel cast di Domenica In entra una miss per ‘rispolverare’ il gioco del Tabellone, che nelle prime puntate -prima di essere sospeso- vedeva protagonista Alessia Macari. Da oggi, infatti, Mara Venier si avvarrà della ‘collaborazione’ di Fiorenza D’Antonio, arrivata seconda a miss Italia 2018. Chi è Fiorenza D’Antonio, new entry a Domenica In 21 anni, napoletana, arrivata quest’anno ...