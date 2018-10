DIRETTA Varese Trento risultato live 45-33 streaming video e tv | intervallo lungo

Varese Trento/ Streaming video e DIRETTA tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Varese Trento , info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca alla Enerxenia Arena, valida per la terza giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 02:00:00 GMT)

DIRETTA / Rilski Sportlist Varese (risultato finale 76-95) : Cain e Scrubb lanciano la Openjobmetis (Europe Cup) : DIRETTA Rilski Sportlist Varese , risultato finale 76-95: la Openjobmetis si impone in Bulgaria con le ottime prove di Cain e Scrubb , e inizia nel migliore dei modi la sua corsa in Europe Cup(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:00:00 GMT)

DIRETTA / Rilski Sportlist Varese (risultato live 33-54 - 20') streaming video e tv : 3^ quarto (Europe Cup) : DIRETTA Rilski Sportlist Varese , streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca alla Samokov Arena, vailda per la prima giornata nel gruppo F di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 18:12:00 GMT)

DIRETTA / Rilski Sportlist Varese (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Europe Cup) : DIRETTA Rilski Sportlist Varese , streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca alla Samokov Arena, vailda per la prima giornata nel gruppo F di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 17:13:00 GMT)

Rilski Sportlist Varese/ Streaming video e DIRETTA tv : orario e risultato live (basket Europe Cup) : diretta Rilski Sportlist Varese , Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca alla Samokov Arena, vailda per la prima giornata nel gruppo F di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 07:30:00 GMT)

DIRETTA / Sassari Varese (risultato finale 71-60) : vince la Dinamo - 24 punti per Bamforth (basket Serie A1) : DIRETTA Sassari Varese , risultato finale 71-60: la Dinamo si prende la vittoria con una prova solida, costruita sui 24 punti di Scott Bamforth . Male offensivamente la Openjobmetis di Caja(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:41:00 GMT)

DIRETTA / Sassari Varese (risultato live 52-45 - 30') streaming video e tv : 4^ quarto (basket Serie A1) : Diretta Sassari Varese , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaSerradimigni per la seconda giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:17:00 GMT)

DIRETTA / Sassari Varese (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A1) : DIRETTA Sassari Varese , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaSerradimigni per la seconda giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 11:38:00 GMT)

Sassari Varese/ Streaming video e DIRETTA tv : orario e risultato live (basket Serie A1 - 2^ giornata) : diretta Sassari Varese , info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaSerradimigni per la seconda giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 02:15:00 GMT)

DIRETTA / Varese Brescia (risultato finale 81-80) streaming video e tv : Varese d'un soffio! (basket Serie A1) : DIRETTA Varese Brescia , info streaming video e tv: orario e risultato live del derby lombardo che si gioca alla Enerxenia Arena per la prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 21:20:00 GMT)

DIRETTA / Varese Brescia (risultato live 66-64) streaming video e tv : Varese tiene (basket Serie A1) : Diretta Varese Brescia , info streaming video e tv: orario e risultato live del derby lombardo che si gioca alla Enerxenia Arena per la prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:48:00 GMT)

DIRETTA / Varese Brescia (risultato live 21-22) streaming video e tv : c'è equilibrio (basket Serie A1) : Diretta Varese Brescia , info streaming video e tv: orario e risultato live del derby lombardo che si gioca alla Enerxenia Arena per la prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:40:00 GMT)

Varese Brescia/ Streaming video e DIRETTA tv : orario e risultato live (basket Serie A1 1^ giornata) : diretta Varese Brescia , info Streaming video e tv: orario e risultato live del derby lombardo che si gioca alla Enerxenia Arena per la prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 09:30:00 GMT)

PARMA CAGLIARI / Streaming video e DIRETTA tv : arbitra Calvarese - orario - quote e probabili formazioni : diretta PARMA CAGLIARI, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Tardini, valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 11:22:00 GMT)