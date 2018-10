DIRETTA Casale Siena risultato finale 90-60 streaming video e tv | game over! basket

Italia 5 stelle - la DIRETTA della giornata conclusiva. Attesa per i discorsi di Conte - Casaleggio - Di Maio e Grillo : Tutto pronto per la seconda e ultima giornata di Italia 5 stelle , la kermesse che ogni anno raduna il popolo del M5S. Il palco principale del Circo Massimo si animerà a partire dalle 14 con la coreografia “Mi sto ballando sotto”. I tempi della scaletta – spiegano gli organizzatori della festa – sono stati anticipati a causa dell’allerta pioggia. Il primo intervento politico sarà quello del ministro dei Beni culturali ...

Davide Casaleggio : “La democrazia DIRETTA è il futuro. La piattaforma Rousseau non è una moda passeggera” : Solo a luglio scorso aveva provocato gli attacchi delle opposizioni in Parlamento dichiarando che “il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile”. Ora Davide Casaleggio sul Blog delle Stelle rilancia con quella che per lui è da sempre la battaglia centrale per il Movimento 5 stelle: la partecipazione in rete. Il figlio del cofondatore del Movimento e presidente dell’associazione Rousseau (l’organo che ...