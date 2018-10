: Di Maio: spiegheremo bene Manovra a Ue - TelevideoRai101 : Di Maio: spiegheremo bene Manovra a Ue - zazoomblog : Cinque Stelle al Circo Massimo attesi Conte e Grillo. Di Maio: “Spiegheremo la manovra all’Ue” - #Cinque #Stelle… - ilmessaggeroit : Oggi si chiude Italia 5 stelle. Di Maio: spiegheremo la manovra all'Ue -

Il governo invierà domani la lettera di risposta alla Commissione Ue sullae il vicepremier Disi augura "un lungo contraddittorio per spiegarequello che stiamo facendo e che porti a condividere obiettivi". Ospite a "In 1/2 Ora",Diribadisce che il governo "non vuole uscire dall' Euro e che non c'è un piano B".Aggiunge che si sta pensando a creare "un nuovo gruppo europeo e che a gennaio ci sarà un manifesto". Sul decreto fiscale:"Non c'è condono,la dichiarazione integrativa già esiste".(Di domenica 21 ottobre 2018)