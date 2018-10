Di Maio | cambiamo Ue | non sentiremo oggi giorno parlare di spread

Oggi il Cdm sul condono. Di Maio : “Cambiamolo e andiamo avanti - nessun taglio al deficit” : Un Consiglio dei ministri per provare a ricucire lo strappo e lasciarsi alla spalle giorni di tensione. Il premier Conte si ritrova davanti a Luigi Di Maio e Matteo Salvini in un vertice convocato d’urgenza per correggere il testo del condono dopo le parole del capo politivo del M5S che ha parlato di «testo manipolato». «Ora smettiamola con il dire...

Oggi il Cdm sul condono. Di Maio : “Cambiamolo e andiamo avanti - nessun taglio al deficit” : «Ora smettiamola con il dire che c’è panna montata. Non la buttiamo in caciare, togliamo di mezzo il condono per gli evasori e andiamo avanti». Così il vicepremier Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti davanti a Palazzo Chigi nel giorno del Cdm che dovrebbe correggere il testo del condono e mettere fine alla tensione nel governo. «Ci fa molto p...

Oggi il Cdm sul condono. Di Maio : "Cambiamolo e andiamo avanti - nessun taglio al deficit" : ... in ginocchio e serva anche sui temi agricoli, un'Italia che apre il mercato alle schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo perdendo salute e lavoro'. Per questo 'dentro dobbiamo andare d'...

Di Maio : sarà manovra del popolo. Lega : se Tria non ci sta lo cambiamo : Sul capo del Tesoro, tuttavia, le tensioni restano: 'Se Tria non è più nel progetto troveremo un altro Ministro dell'Economia', avverte infatti Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ...

Di Maio : «Non chiedo le dimissioni di Tria» ma la Lega : «Se serve lo cambiamo» : Il conto alla rovescia per aggiornare il Documento di economia e finanza è iniziato. La nota di aggiornamento andrà presentata dall’esecutivo entro il 27 settembre. La Bce: volatilità dello spread da incertezza politica...

Di Maio : sarà manovra del popolo. Lega : se Tria non ci sta lo cambiamo : «Non c'è in programma nessuna richiesta di dimissioni» del ministro dell'economia Giovanni Tria. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Bruxelles, promettendo che...

Governo - battaglia sul deficit. Di Maio 'Vogliamo manovra del popolo'. Tria sotto assedio. Lega 'Se non è in linea - lo cambiamo' : E smentisce anche di aver chiesto le dimissioni del ministro Tria dell'Economia, Giovanni Tria: 'È in corso una discussione senza dogmi, né paletti e stiamo discutendo per avere il meglio per i ...