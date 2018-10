Debito pubblico | come | quando e perché è esploso in Italia

Savona - il Debito pubblico italiano è assolutamente solvibile : Il ministro degli Affari europei Paolo Savona non sembra essere più di tanto preoccupato per il declassamento del debito sovrano dell'Italia da parte di Moody's a Baa3 , appena sopra il cosiddetto "...

Il Debito pubblico è davvero colpa di socialisti e Dc? : di Domenico Moro I trattati europei e l’euro, imponendo austerità e inibendo l’implementazione di politiche economiche su misura per le necessità dei singoli Paesi, hanno ottenuto il risultato opposto a quello previsto dai decisori politici e dalla dirigenza della Banca d’Italia negli anni 80 e 90: il debito pubblico italiano è aumentato. Il debito pubblico è in Italia uno dei temi principali, se non il principale, attorno al quale ruotano il ...