agi

: RT @Agenzia_Italia: Davvero ingeriamo plastica mangiando sale o bevendo birra? Cosa sapere - isalucedifronzo : RT @Agenzia_Italia: Davvero ingeriamo plastica mangiando sale o bevendo birra? Cosa sapere - Agenzia_Italia : Davvero ingeriamo plastica mangiando sale o bevendo birra? Cosa sapere -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Il mondo ci si rivolterà contro, pensare di violare i limiti di utilizzo di un materiale come lapensando di allontanarlo dalla nostra vita per sempre una volta gettato nei rifiuti è pura follia. Ed oggi la scienza lo dimostra. Secondo una ricerca pubblicata su Enviromental – science & technology – ogni annocirca 32.000 microplastiche. Pro capite. Sì, esatto: 32 mila microscopici pezzetti difiniscono nel nostro corpo, e gli unici che possiamo incolpare siamo noi, sono tutti minuscoli pezzi dei nostri rifiuti finiti in mare o nell’aria e che noi poi riportiamo a casao anche solo respirando. Un articolo di Quartz, per esempio, ci spiega come circa 2000 microplastiche l’anno finiscano nel nostro organismo tramite il normalissimoda cucina. Un capitolo della suddetta ricerca ...