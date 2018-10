David e Victoria Beckham sono in crisi? Le parole del sexy campione fanno presagire il

David Beckham "esagera" con Victoria : «Un lavoraccio». E scoppia subito la crisi : Aria di crisi in casa Beckham. David ha fatto piangere la sua Victoria con alcune dichiarazioni sul loro matrimonio. In vent'anni non si sono mai separati, ma non è tutto oro quello che...

David Beckham e Victoria : cronaca di una crisi annunciata - : Condividi quest'articolo! David Beckham e Victoria sull'orlo di una crisi? Non è poi così scontato. Come dicevo qui i matrimoni dei vip non sono passeggiate, non sempre, e non sono sempre rose e fiori.

È finita tra David e Victoria Beckham? Le parole dell’ex calciatore non fanno ben sperare : David e Victoria Beckham potrebbero essersi lasciati: a far insospettire i fan le dichiarazioni dell’ex calciatore alla tv australiana David Beckham e la moglie Victoria si sono lasciati o sono in crisi? Le dichiarazioni dell’ex calciatore alla tv australiana hanno fatto drizzare le antenne ai fan della coppia. Le parole dell’ex centrocampista inglese, sex symbol internazionale, hanno insospettito proprio tutti i ...

David Beckham e Victoria sono in crisi?/ Divorzio dietro l’angolo : “Il nostro matrimonio è complicato!” : David Beckham e Victoria Beckham sono in crisi? A quanto pare la coppia d'oro dello showbiz mondiale, non naviga in buone acque e ci potrebbe essere perfino puzza di Divorzio. (Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:21:00 GMT)

David Beckham : 'Il matrimonio con Victoria? Un duro lavoro' : Nel 1999, anno del loro matrimonio, lei era per tutti Posh Spice, sempre seria e vestita di nero, la 'musona' un po' snob e modaiola della girl band più famosa del mondo, lui invece era Becks, ...

Victoria Beckham - il marito David cacciato dai suoi show : Victoria Beckham ha festeggiato in questi giorni 10 anni di carriera da stilista. Ma è emerso un dettaglio relativo alle sue prime sfilate che ha destato grande curiosità. Il marito David Beckham è ...

Victoria Beckham - il suo chatbot dice che divorziare da David la farebbe felice : Facebook Messenger, i segreti per usarlo meglioFacebook Messenger: la guidaInstant VideoCrittografiaNon serve FacebookIl sito desktopMetti in evidenza una chat di gruppoSilenzia le notificheCondividi la posizioneSpedisci Gif e altroPersonalizza le conversazioniLe funzioni in fase di test/1Le funzioni in fase di test/2Disabilita le conferme di letturaL'integrazione con SpotifyL'arrivo dei botAlcune settimane fa Victoria e David Beckham avevano ...

Victoria Beckham : ""Sono 20 anni che la gente inventa bugie sul matrimonio con David" : Rinomata, bella, sexy ed è persino un'imprenditrice, Victoria Beckham ha fatto molta strada dai tempi delle Spice Girls e da quando cha calcato i palcoscenici di tutto il mondo sulle note di Wannabe. ...

David Beckham e Victoria : «Ma quale crisi - siamo una squadra sempre più forte» : Proprio insieme alla famiglia, Victoria Beckham , ormai attiva nel mondo della moda da un decennio, ha posato per l'edizione britannica di Vogue , rilasciando anche un'intervista al mensile. 'La ...

Victoria Beckham scaccia la crisi : «Io e David - insieme più forti» : Family first. Victoria Beckham affronta per la prima volta i fastidiosi rumors degli ultimi mesi riguardo una presunta crisi con il marito David e ribadisce l’importanza che ha per lei l’unità del nucleo familiare. «insieme siamo più forti», afferma in una lunga intervista a British Vogue. «Siamo sposati da quasi vent’anni e da sempre c’è chi si diverte a inventare assurdità sulla nostra relazione. Noi ci siamo abituati, però certe voci fanno ...

Victoria e David Beckham hanno finalmente risposto ai rumors sulla loro separazione : Dopo 19 anni di matrimonio - e altrettanti trascorsi a smentire rumors su una possibile crisi di coppia - David e Victoria Beckham hanno parlato a Vogue della loro solida e duratura unione, mettendo fine alle voci di una separazione in corso, che si erano fatte sempre più insistenti nell'ultimo periodo."Da 20 anni le persone inventano storie sulla nostra relazione, quindi David e io siamo abbastanza abituati a ignorare le assurdità ...