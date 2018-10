Dai laser alla fibra ottica | il nuovo illuminismo tecnologico spiegato a

Roma - Dai droni ai laser : è sempre più hi-tech il monitoraggio della città : Sistemi di navigazione per le auto a guida autonoma, aerofotografia per la previsione delle voragini stradali, realta’ aumentata per l’addestramento del personale di soccorso, droni e laser-scanner per il monitoraggio e la manutenzione di strutture, edifici storici e siti archeologici: sono alcuni dei temi al centro di “Technology for All 2018”, il forum sull’innovazione tecnologica per il territorio, i beni ...