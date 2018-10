Cucchi | Salvini | nessuna tolleranza per chi minaccia

Salvini : nessuna tolleranza per chi minaccia Ilaria Cucchi : Roma, 21 ott., askanews, - 'I leghisti non minacciano e non sono violenti. nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a ...

Insulti e minacce a Ilaria Cucchi. Salvini : "Nessuna tolleranza" : ''I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero''. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, reagisce in questo modo che la sorella di Stefano Cucchi ha denunciato di essere minacciata sui social anche da ''simpatizzanti della Lega''.L'allarme lanciato da Ilaria Cucchi"Stiamo ricevendo una ...

Cucchi - Salvini : 'Lo Stato punirà i colpevoli - ma basta attacchi alle forze dell'ordine' : Dopo un paio di giorni di silenzio, ti alle forti rivelazioni nel corso del processo per la morte in custodia cautelare di Stefano Cucchi nel 2009, Matteo Salvini rilascia una dichiarazione. Lo fa a nome dell'istituzione che rappresenta, rispondendo alle domande dei giornalisti dell'Unione Sarda. Nessun riferimento pertanto a quanto dichiarato dallo stesso Salvini quando ancora non era ministro, lo scorso 5 gennaio. Ilaria Cucchi, sorella di ...

Cosa ha detto Ilaria Cucchi sulle parole di Salvini : Sono passati pochi giorni dalle dichiarazioni in aula di Francesco Tedesco, che dissipano definitivamente ogni dubbio sulla morte di Stefano Cucchi, pestato e ridotto in fin di vita da Raffaele D'...

'Le parole di Salvini dopo l'ammissione del carabiniere significano molto'. Intervista a Ilaria Cucchi : Sono passati pochi giorni dalle dichiarazioni in aula di Francesco Tedesco, che dissipano definitivamente ogni dubbio sulla morte di Stefano Cucchi, pestato selvaggiamente e ridotto in fin di vita da ...

Cucchi - i due cc accusati : "Ci sentiamo traditi" Salvini : "Chi è arrestato sia trattato secondo leggi" : I due militari, accusati di omicidio preterintenzionale, si dichiarano innocenti. L'Arma: quei carabinieri sono stati sospesi e quando saranno accertate le responsabilità, prenderemo le decisioni adeguate.

Salvini : Cucchi - si processa con legge : 17.35 "Chiunque venga arrestato deve essere processato rispettando la legge e non con altre maniere". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Salvini torna sul caso Cucchi parlando ad Ala, in Trentino, dove ha fatto tappa anticipata in seguito all'esplosione di una bomba carta contro la sede della Lega. "Le porte del ministero degli Interni ha aggiunto - sono aperte alla famiglia Cucchi e a 60 milioni di italiani per bene. Se qualcuno ...

Morte Stefano Cucchi - Matteo Salvini : “Si processa rispettando legge - non in altri modi” : Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto ancora una volta sul caso Cucchi da Ala, in Trentino, dove si trova in tour elettorale. Rivolgendosi alla sorella Ilaria, ha detto: "Le porte del ministero degli Interni sono aperte alla famiglia di Stefano e a 60 milioni di italiani per bene. Se qualcuno invece preferisce fare polemiche e attaccare un ministro e centinaia di agenti sono sue scelte".Continua a leggere

Cosa ha detto Salvini su Cucchi : Trento, 13 ott., askanews, - 'Se sbagli e indossi la divisa, paghi anche di più, ma se due o tre sbagliano non permetto di infamare centinaia di poliziotti e carabinieri che lavorano'. Lo ha ...