Crotone | giovane promessa della Juve nel mirino | obiettivo Nicolò Fagioli RUMORS

Blastingnews

: RT @rtl1025: 'Sono partito da #giovane da #Crotone per venire a #Bologna, ho studiato e mi sono guadagnato tre #lauree. Non ho mai brillato… - GiuntiClaudia : RT @rtl1025: 'Sono partito da #giovane da #Crotone per venire a #Bologna, ho studiato e mi sono guadagnato tre #lauree. Non ho mai brillato… - fulviogiuliani : RT @rtl1025: 'Sono partito da #giovane da #Crotone per venire a #Bologna, ho studiato e mi sono guadagnato tre #lauree. Non ho mai brillato… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Dopo la pausa per le nazionali VIDEO, è andato in archivio anche l'ottavo turno del campionato di Serie B per il. La formazione calabrese, reduce da un pessimo momento caratterizzato da tre sconfitte in quattro partite di campionato, è riuscita a rialzare la testa superando 2-1 il Padova del tecnico Pierpaolo Bisoli. Un match combattuto, anche alla lucebuona prestazione messa in campo dai biancoscudati che tornano a casa senza punti ma con la convinzione di essere riusciti a tenere testa ad una delle squadre tecnicamente più attrezzate del campionato cadetto, almeno sulla carta. Ma considerato che non è sulla carta che si vincono i campionati e che, finora, sul campo ilha deluso le aspettative, la dirigenza potrebbe iniziare gia' a guardarsi attorno per migliorare la rosa nel mercato invernale. Ipotesiper gennaio Con l'infortunio del ...