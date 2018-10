agi

: Così i #droni sottomarini aprono nuove prospettive per l'esplorazione del mare - Agenzia_Italia : Così i #droni sottomarini aprono nuove prospettive per l'esplorazione del mare - sara_montefiori : RT @sara_turetta: Guardate cosa si inventano per catturare #uccelli da usare come richiami! Roba da pazzi. Bene per collaborazione con la @… - ElenaEG4A : RT @sara_turetta: Guardate cosa si inventano per catturare #uccelli da usare come richiami! Roba da pazzi. Bene per collaborazione con la @… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Una nave della Marina Militare ha ritrovato il sommergibile “Guglielmotti”, affondato durante la Prima Guerra Mondiale a largo dell’isola di Capraia; questo ritrovamento, così come la misurazione dei parametri ambientalinelle isole Svalbard nell’Artico norvegese, non sarebbe stata possibile senza l’utilizzo disubacquei. Il 16 e 17 novembre a Gallipoli si terrà il “Sea Drone Tech Summit 2018”, il primo congresso in Italia dedicato aie ai robot per impiego marino e subacqueo. Il primo congresso dedicato quindi a quella che probabilmente si rivelerà come una delle più importanti innovazioni nel campo delle scoperte nell’ambito della biologia marina. Ma non solo. Come spiega l’organizzatore Luciano Castro: “Basti pensare che solo l’Italia possiede oltre 7mila chilometri ...