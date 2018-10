Corre per raggiungere il bus | 38enne muore d’infarto a Torino

Bonolis : «Salvini e Di Maio come Totò e Peppino». Minniti non Corre per la segreteria : Maria Elena Boschi: «Con questo governo rischiamo la recessione, come italiana mi auguro di no, ma loro sono incompetenti e irresponsabili»

X Factor 12 - Fedez è infuriato per il gesto di un conCorrente : non era mai successo prima : X-Factor 12 è ormai alle porte anche per quanto concerne i live. Nelle ultime ore hanno tenuto banco gli ‘Home Visit’ con le scelte definitive di Manuel Agnelli, Asia Argento – che sarà sostituita da Lodo Guenzi -, Mara Maionchi e Fedez. Chi hanno scelto i quattro giudici del talent che sarà presentato, a partire da giovedì 25 ottobre, da Alessandro Cattelan su SkyUno? Mara Maionchi ha scelto i tre concorrenti degli Under ...

Bonolis : «Salvini e Di Maio come Totò e Peppino». Minniti non Corre per la segreteria live : Maria Elena Boschi: «Con questo governo rischiamo la recessione, come italiana mi auguro di no, ma loro sono incompetenti e irresponsabili»

Confindustria. Dopo Moody's Correggere la manovra o la partita è persa : Questo, afferma ancora il presidente di Confindustria, 'cambierebbe il paradigma di pensiero, cioè partirebbe dagli effetti sull'economia reale. Ma per farlo occorrerebbe spiegare bene qual è il ...

GF Vip - colpo di scena nella notte : da fuori arriva la proposta di nozze per una conCorrente : Grande Fratello Vip, colpo di scena! Un colpo di scena super romantico: non era mai successo nella storia del reality condotto da Ilary Blasi che un concorrente ricevesse una proposta di nozze da fuori la Casa. È successo tutto nella notte, intorno alle 23 di venerdì 19 ottobre 2018. Verso quell’ora, i vip reclusi hanno sentito delle urla provenire al di là del muro di cinta di Cinecittà. Tra le voci, avrebbero riconosciuto Maurizio ...

Gf Vip nuovi conCorrenti - ecco chi sono le tre new entry scelte per il reality : I nuovi concorrenti del Gf Vip 2018 E pensare che avevamo perso le speranze di vedere tra i nuovi concorrenti del Gf Vip 2018 qualche volto interessante. Ci sbagliavamo di grosso perché stando a quanto rivelato da TvBlog saranno ben tre i nuovi ingressi e saranno uno migliore dell’altro: una bella selezione insomma che potrebbe […] L'articolo Gf Vip nuovi concorrenti, ecco chi sono le tre new entry scelte per il reality proviene da ...

Grande Fratello Vip - un conCorrente della Casa è "superdotato". La Marchesa : «Sono allibita». Ecco di chi si tratta : Il Grande Fratello Vip si fa molto hot. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Sembra infatti che uno dei concorrenti della Casa sia "superdotato" e ad affermarlo non sarebbe solo il diretto...

Grande Fratello Vip - un conCorrente della Casa è "superdotato". Ecco di chi si tratta : Il Grande Fratello Vip si fa hot. Pare infatti che uno dei concorrenti della Casa sia "superdotato" e ad affermarlo non sarebbe solo il diretto interessato, ma anche gli altri inquilini...

Grande Fratello Vip - guai in vista per la produzione : un conCorrente può lasciare : La Marchesa d’Aragona è la concorrente più chiacchierata della settimana al Grande Fratello Vip. E non solo perché nelle ultime ore ha fatto scalpore il suo spogliarello all’interno della casa più spiata di Italia in favore di Walter Nudo. Sì, perché Daniela Del Secco fa discutere soprattutto per le sue ‘presunte’ origini nobiliari. E adesso arriva un’ulteriore bomba: il suo ex addetto stampa ha sganciato una bomba ...

L'Eredità - torna in gara una conCorrente di 5 anni fa : fu campionessa per una notte : L'Eredità recupera una campionessa di ben cinque anni fa, dopo l'abbandono di una campionessa per ragioni familiari avvenuta un paio di giorni fa: la 'new old' entry è Cora Revelli, da Saluzzo, che vinse una puntata nel 2013, quando al comando del programma c'era Carlo Conti, ma cadde alla Ghigliottina. E' tornata in gioco nella puntata de L'Eredità in onda questa sera, venerdì 19 ottobre, e si è 'confermata' campionessa battendo anche il ...

L'Eredità - torna in gara una conCorrente di 5 anni fa : fu campionessa per una notte : L'Eredità recupera una campionessa di ben cinque anni fa, dopo l'abbandono di una campionessa per ragioni familiari avvenuta un paio di giorni fa: la 'new old' entry è Cora Revelli, da Saluzzo, che vinse una puntata nel 2013, quando al comando del programma c'era Carlo Conti, ma cadde alla Ghigliottina. E' tornata in gioco nella puntata de L'Eredità in onda questa sera, venerdì 19 ottobre, e si è 'confermata' campionessa battendo anche il ...

La moglie sta per partorire - Corre a 160 km/h in auto con lei per portarla in ospedale : multato : Non appena si è accorto che la moglie Laura, 26 anni, è entrata in travaglia, Louis, 30enne, l'ha fatta accomodare sul sedile posteriore della sua auto e ha cominciato a guidare a tutta velocità. "Non pensava alla velocità, voleva solo che arrivassi in ospedale quanto prima" ha detto la donna. Le autorità britanniche lo hanno multato e gli hanno tolto punti dalla puntata.Continua a leggere

Camera - il presidente di turno Rampelli (FdI) sovranista anche con l’italiano : “Correggiamo ‘performance’ in ‘prestazioni'” : Niente più inglesismi a Montecitorio. È la singolare battaglia contro le parole straniere del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia. “Approfitto, visto che siamo nel Parlamento italiano e non nella Camera dei Lords, per correggere il testo degli uffici letto poco fa – ha detto Rampelli dal suo scranno – e sostituire la parola ‘performance’ in ...

BAKE OFF ITALIA 2018 - SETTIMA PUNTATA/ Eliminati e diretta : grosse sorprese in arrivo per i conCorrenti : BAKE Off ITALIA 2018, SETTIMA PUNTATA, concorrenti e diretta: altre tre prove per i pasticceri amatoriali. Chi sarà eliminato da Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carraro?(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:50:00 GMT)