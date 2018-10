Controller per giochi iPhone | quale comprare

Lux DualShock 4 : ecco il Controller PS4 placcato oro con bottoni tempestati di diamanti acquistabile per poco meno di 14.000 dollari : Forse i controller di gioco personalizzati sono andati troppo oltre, dato che ora potete acquistare un controller PS4 placcato oro con bottoni tempestati di diamanti per poco meno di $ 14.000.Come segnala VG247.com, il controller Lux DualShock 4 è esattamente questo: è un vistoso DualShock 4, rivestito di oro giallo 24 carati e diamanti incastonati. Ci sono due versioni, la "classica" in arrivo a $ 8,495 e la "deluxe", acquistabile per $ ...

I Controller Gamevice sono disponibili per Google Pixel 2 - 2 XL - 3 e 3 XL : I controller Gamevice sono disponibili anche per gli smartphone di Google, precisamente Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 e Pixel 3 XL: ecco come funzionano e il prezzo di vendita. L'articolo I controller Gamevice sono disponibili per Google Pixel 2, 2 XL, 3 e 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Hercules con Serato presenta un nuovo Controller per Dj : DJControl Starlight è il controller ideale per entrare nel mondo dei mix con Serato DJ Lite: Plug-and-play con Serato DJ Lite , download gratuito, Interfaccia audio integrata: uscita principale , ...

In futuro potrebbero arrivare anche Controller SNES per Nintendo Switch? : Con l'ultimo Nintendo Direct la grande N ha confermato l'arrivo di nuovi controller del NES realizzati appositamente per essere compatibili con Nintendo Switch, riporta Kotaku.Come sapete infatti chi si abbonerà a Nintendo Switch Online potrà infatti beneficiare anche di un interessante catalogo di titoli per NES con l'aggiunta di interessanti funzioni online, ma secondo alcuni dataminer che hanno scandagliato il firmware 6.0 della console, ...

Imperdibile offerta per il Controller Xbox One con adattatore wireless per PC : Se siete alla ricerca di un controller Xbox One da collegare senza fili al vostro PC, allora siete nel posto giusto!Su Amazon, infatti, è comparsa un'interessantissima offerta che propone il controller Xbox One insieme all'adattatore wireless per PC al prezzo di 47,99 Euro.Acquistando il controller ora, riceverete uno sconto del 43% sul prezzo di partenza.Read more…

Nintendo annuncia i nuovi Controller wireless NES per Switch : Il Nintendo Direct è stato un evento che ha regalato molte gradite notizie, come quelle riguardo gli annunci di Luigi's Mansion e Animal Crossing per Switch.Tuttavia, c'è stato spazio anche per altre interessanti novità. Come segnala The Verge, Nintendo ha annunciato i nuovi controller wireless NES per Switch.Stando al comunicato stampa ufficiale, "giocare ai titoli Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online restituirà sensazioni ...

Android 9 Pie aggiunge il supporto ai Controller DualShock 4 per Sony PlayStation 4 : Il team di Google ha finalmente aggiunto la corretta mappatura dei tasti dei controller DualShock 4 nel codice AOSP di Android 9 Pie L'articolo Android 9 Pie aggiunge il supporto ai controller DualShock 4 per Sony PlayStation 4 proviene da TuttoAndroid.

Microsoft svela la nuova colorazione bianca per l'Xbox Elite Controller : Microsoft introduce oggi una nuova versione del suo popolare Controller Xbox Elite. Mentre molti speravano in un Controller di seconda generazione, rumoreggiato in passato, Microsoft svela il suo Controller Xbox Elite con la nuova colorazione bianca che si abbina alle colorazioni di Xbox One S e Xbox One X.Come segnala The Verge, il Controller aggiornato, precedentemente conosciuto con il nome in codice Washburn, stranamente non includerà il ...

Nintendo : annunciato il nuovo Super Smash Bros. Ultimate Edition Pro Controller per Nintendo Switch : Super Smash Bros. Ultimate è un gioco molto atteso dagli appassionati della celebre serie Nintendo, per cui sembra quasi normale l'annuncio di un nuovo Controller, il quale sarà disponibile anche in edizione limitata, riporta Nintendoeverything.Come possiamo vedere dalle prime immagini, il design del Controller dedicato a Super Smash Bros. Ultimate è molto pulito e minimalista, ed il logo del gioco risalta per contrasto sulla scocca del Pro ...

Android Pie : arriva il supporto per il Controller della Xbox One S : Come ormai è ben noto, Android 9.0 , detto anche Android Pie , ha ufficialmente debuttato nel mondo degli smartphone e dei tablet. Al momento sono pochi i dispositivi su cui è arrivato l'aggiornamento, tuttavia le novità iniziano subito a farsi vedere. In primis, c'è da sottolineare l'ultima ...

Android 9 Pie aggiunge il supporto alla mappatura dei pulsanti per il Controller Xbox One S : Con Android 9 Pie è stato aggiunto anche il supporto per la mappatura dei pulsanti per il controller wireless di Xbox One S. Ecco tutti i dettagli L'articolo Android 9 Pie aggiunge il supporto alla mappatura dei pulsanti per il controller Xbox One S proviene da TuttoAndroid.

Razer : i Controller Raiju e le cuffie Thresher grandi novità per l'universo PS4 : Razer annuncia il lancio di due nuovi controller con licenza ufficiale per PS4: Razer Raiju Ultimate e Raiju Tournament Edition. L'azienda ha inoltre svelato le nuove cuffie Razer Thresher per PlayStation. Con queste new entry Razer punta a soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli utenti PlayStation. Scopriamo i nuovi annunci nel comunicato ufficiale:"I giochi per console continuano a creare nuovi standard di gameplay, ma l'evoluzione ...