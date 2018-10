Conte | “ Questo Governo durerà! Di Maio | “Ora nuovo gruppo Ue”

Star Wars Battlefront 2 : ecco i Conte nuti che saranno pubblicati da questo ottobre a febbraio 2019 : Ad agosto, EA ha pubblicato la lista dei contenuti che il suo Star Wars : Battlefront 2 avrebbe ricevuto in futuro, oggi la compagnia ha aggiornato tale lista fino a febbraio 2019 .Come riporta Gamingbolt, questo mese verrà inserito il Generale Grievous con delle skin alternative che potranno essere acquistate con i cristalli o con i crediti. Sarà anche disponibile lo Star fighter N1 per la modalità Hero Star fighters. Oltre questo , saranno ...

Ddl anticorruzione - Conte : “Salvini assente? Si è giustificato. Nessuna distanza su questo provvedimento” : Matteo Salvini, dopo la notizia della conferma decisa dal Tribunale del riesame di Genova sul sequestro dei 49 milioni di euro della Lega, non ha partecipato al Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al disegno di legge anticorruzione . “Era giustificato, aveva degli impegni” ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte . “Distanze su questo provvedimento? Assolutamente no, mica è a favore dei ...

Vincenzo Boccia : "Non so che tipo di Paese abbia in mente questo Governo. Devo Contenere imprenditori pronti alla piazza" : Aveva già esternato la delusione, sua e degli imprenditori che rappresenta, nei confronti del Governo. E aveva anche lasciato intendere, se le cose non fossero cambiate, avrebbe valutato la possibilità di portare "i cittadini imprenditori in piazza". Vincenzo Boccia torna alla carica e attacca l'esecutivo gialloverde: "Vorrei non passare alla storia come il presidente di Confindustria che porta gli imprenditori in piazza - ha ...