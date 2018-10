Conte dice che il piano di riforme del governo è «il più importante mai adottato in

Conte : "Salvini non dice il falso" Lite sul Dl Fiscale - chi ha ragione? : "Salvini non dice qualcosa di falso. Nel corso del Cdm è arrivata una prima partizione normativa". Poi, questa norma è stata "aggiunta all'ultimo, in zona Cesarini". Lo afferma il premier... Segui su affaritaliani.it

“Il Reddito cittadinanza può destare preoccupazioni ma aiuterà il lavoro” - dice Conte : "Mi rendo conto che il Reddito di cittadinanza possa destare qualche preoccupazione, ma vi assicuro che sarà solo un aiuto al lavoro". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, intervenendo alla Scuola di Formazione Politica della Lega. fonte Facebbok?

Il reddito di cittadinanza sarà modellato su base geografica - dice Conte : Lo dice il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla scuola di formazione della Lega, senza specificare ulteriormente a cosa si riferisca ma confermando soltanto che per il reddito di cittadinanza si sta studiando genericamente il modello tedesco. Una fonte della maggioranza a Fanpage.it: al Sud si potranno rifiutare cinque offerte di lavoro.Continua a leggere

Conte si dice 'fiducioso' su un possibile accordo sulla manovra : Bologna, 13 ott., askanews, - 'Sono fiducioso' su un possibile accordo sulla manovra economica che il governo si appresta a presentare. Ma 'dobbiamo ancora confrontarci con i nostri interlocutori ...

Conte ottimista : cresceremo più di quanto dice l'Fmi : Il premier Conte è convinto che l'economia italiana sarà superiore a quanto previsto dal Fmi: "Confidiamo - ha detto parlando a margine di un incontro all'Università di Firenze - che la crescita sarà sicuramente superiore. Lavoriamo seriamente per la crescita". quanto ai rapporti con l'Europa, ha aggiunto Conte, "andremo a spiegare la manovra. Con la Commissione inizieremo una ...

Aquarius - Conte vs Macron : “Dice che c’è una crisi tra Italia e Ue? Parli per la Francia - la sua opinione è sbagliata” : “Macron sostiene che l’Italia abbia problemi con l’Europa? Fortunatamente l’Europa è composta da 27 Stati e Macron parla per la Francia. Ha diritto a esprimere la sua opinione, ma si sbaglia”. A dirlo, da New York, dove è in corso l’Assemblea generale dell’Onu, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alla vicenda dell’Aquarius. L'articolo Aquarius, Conte vs Macron: “Dice ...

Giuseppe Conte non ha rinunciato al concorso per un posto all’università La Sapienza - dice Politico : Secondo il sito di informazione Politico.eu, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha rinunciato al concorso per un posto all’università La Sapienza di Roma, come aveva detto che avrebbe fatto dopo che Politico stesso aveva dato la notizia di un suo The post Giuseppe Conte non ha rinunciato al concorso per un posto all’università La Sapienza, dice Politico appeared first on Il Post.

Autostrade - Mentana : “Conte dice che non aspetta tempi della giustizia? Fake news di Stato”. Gabanelli : “Così far west” : “Sentire il presidente del Consiglio dire che non possiamo aspettare i tempi della giustizia mi fa rizzare i capelli. E’ una Fake news di Stato”. Lo ha detto dal palco della festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta Enrico Mentana, commentando le dichiarazioni del premier Conte nelle ore successive al crollo del ponte Morandi di Genova. Parole, quelle del direttore del TgLa7, che hanno scatenato proteste nel pubblico e ...

Migranti - Conte non convince Babis : Praga dice no ai ricollocamenti : Babis ha confermato in pieno la linea dura che i Paesi del gruppo di Visegrad (oltre alla Repubblica Ceca ne fanno parte...

"Prendi anche un solo migrante" - ma Babis dice no a Conte : Lo aveva promesso e oggi ci ha provato. "Considererei un successo se Praga accettasse di accogliere anche un solo migrante", diceva poche settimane fa in un'intervista alla tv ceca il presidente del ...

"L'Italia è meno sola" - diceva Conte sui migranti. Ma il caso Diciotti dimostra l'opposto : In un post su Facebook del 22 agosto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto: "Ma l'Europa vuole battere un colpo? Le Istituzioni europee cosa aspettano a intervenire per operare la redistribuzione dei migranti che sono a bordo della nave italiana Diciotti, ancorata nel porto di Catan