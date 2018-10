Come attivare Windows 10 | tutti i metodi

Come disattivare YouTube Music Premium : All’inizio di quest’estate, Google ha deciso di lanciare un proprio servizio di streaming Musicale chiamato YouTube Music, volto a scontrarsi direttamente con Spotify, Apple Music e Amazon Music. Se dopo un periodo di prova vi leggi di più...

Come disattivare 4G Voce TIM : TIM è tra gli operatori italiani più famosi al giorno d’oggi soprattutto perché spesso e volentieri propone delle offerte davvero interessanti che catturano l’attenzione di tantissimi utenti. In questa guida odierna andremo a parlare nello leggi di più...

Come disattivare il backup di WhatsApp : Utilizzate spesso WhatsApp, ma volete mantenere al sicuro la vostra privacy disattivando anche i backup? I backup sono fondamentali per tenere al sicuro i propri dati in caso di problemi improvvisi. Può capitare che perdiate tutti leggi di più...

Come Disdire Babbel E Disattivare Rinnovo Automatico : L’abbonamento a Babbel si rinnova automaticamente, ma noi ti spieghiamo Come disdirlo, Come disattivarlo, Come smettere di pagare Babbel Guida disdetta Babbel per Disattivare il Rinnovo In questa guida spieghiamo Come Disdire Babbel e Come Disattivare il Rinnovo Automatico del tuo abbonamento. Se in passato hai attivato un abbonamento a Babbel, devi sapere che, alla scadenza del periodo che hai […]

Come Disdire Babbel E Disattivare Rinnovo Automatico : L’abbonamento a Babbel si rinnova automaticamente, ma noi ti spieghiamo Come disdirlo, Come disattivarlo, Come smettere di pagare Babbel Guida disdetta Babbel per Disattivare il Rinnovo In questa guida spieghiamo Come Disdire Babbel e Come Disattivare il Rinnovo Automatico del tuo abbonamento. Se in passato hai attivato un abbonamento a Babbel, devi sapere che, alla scadenza del periodo che hai […]

Come attivare l’autenticazione a due fattori non SMS su Instagram (nuova funzione) : Instagram introduce l’autenticazione a due fattori non SMS per aumentare la sicurezza del tuo account, dovresti attivarla, ma prima di farlo hai bisogno di un’app di terze parti Come Authy o Google Authenticator. Instagram rafforza la sicurezza Instagram ha implementato l’autenticazione a due fattori per tutti gli utenti lo scorso anno, a settembre ha annunciato che avrebbe rafforzato ulteriormente questa funzione aggiungendo ...

Come attivare l’autenticazione a due fattori non SMS su Instagram (nuova funzione) : Instagram introduce l’autenticazione a due fattori non SMS per aumentare la sicurezza del tuo account, dovresti attivarla, ma prima di farlo hai bisogno di un’app di terze parti Come Authy o Google Authenticator. Instagram rafforza la sicurezza Instagram ha implementato l’autenticazione a due fattori per tutti gli utenti lo scorso anno, a settembre ha annunciato che avrebbe rafforzato ulteriormente questa funzione aggiungendo ...

Come attivare Microsoft Office : Microsoft Office è una delle suite d’ufficio più usata al mondo, ed i suoi formati sono diventati ormai uno standard nella stesura di documenti e fogli di lavoro. Proprio per questo non è difficile reperire leggi di più...

VODAFONE - un regalo senza precedenti per i clienti : Come attivare l'omaggio promozionale : VODAFONE, regalo senza precedenti: ecco come sfruttare la promozione. Fonte foto: tecnoandroid.it VODAFONE, un regalo senza precedenti per i clienti: come attivare l'omaggio promozionale La guerra tra ...

Attacco a Facebook - Come attivare l’autenticazione a due fattori per proteggersi meglio : Nella serata di venerdì si è scoperto che 50 milioni di account Facebook sono stati colpiti di un Attacco informatico, spingendo l’azienda a scollegarne quasi il doppio come misura cautelativa. I tecnici dell’azienda hanno immediatamente corretto il problema informatico, ma non è ancora chiaro se e quali account sono stati effettivamente presi di mira. Un’occasione buona come un’altra (ce ne sono molte ogni anno ...

Come disattivare firewall Windows 10 : A volte può capitare che un programma non riesca ad accedere ad Internet. La causa primaria potrebbe essere il firewall integrato nel sistema operativo che va a bloccare l’accesso alla rete. In questa guida di oggi vi diremo Come disattivare firewall Windows 10 in modo semplice e rapido senza ricorrere a soluzioni alternative (Come programmi terzi da installare). Non perdiamo tempo e passiamo subito al sodo. Indice dei contenuti Come ...

Come attivare Dark Mode Su macOS Mojave : macOS Mojave: ecco Come abilitare la Dark Mode. Come Attivare il tema scuro e la modalità Dark Mode sul sistema operativo macOS Mojave Abilitare Dark Mode (tema scuro e nero) su macOS Mojave Ci siamo! Apple ha rilasciato ieri il nuovo sistema operativo macOS Mojave per tutti i Mac. Da circa 24 ore il nuovo macOS Mojave è disponibile per […]

Come attivare Dark Mode Su macOS Mojave : macOS Mojave: ecco Come abilitare la Dark Mode. Come Attivare il tema scuro e la modalità Dark Mode sul sistema operativo macOS Mojave Abilitare Dark Mode (tema scuro e nero) su macOS Mojave Ci siamo! Apple ha rilasciato ieri il nuovo sistema operativo macOS Mojave per tutti i Mac. Da circa 24 ore il nuovo macOS Mojave è disponibile per […]

Come disattivare il tasto Bixby su tutti gli smartphone Samsung [Guida] : Bixby è l’assistente vocale di Samsung ed è disponibile su diversi smartphone con attivazione tramite pulsante dedicato. Ecco Come disattivarlo definitivamente Come disattivare il tasto Bixby su tutti gli smartphone Samsung [Guida] Bixby è l’assistente vocale di Samsung che dal Galaxy S8 fa la sua presenza su tutti i top di gamma della casa Sud Coreana […]