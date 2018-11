Come disattivare Facebook Messenger : Avete eliminato il vostro account Facebook, ma per qualche arcano motivo Facebook Messenger continua a funzionare? Il motivo è molto semplice. Messenger continua a funzionare anche dopo la disattivazione del vostro account Facebook perché è un servizio leggi di più...

Come attivare Windows 10 : tutti i metodi : Windows 10 è l’ultimo sistema operativo di casa Microsoft installato sulla maggior parte dei personal computer che ognuno di noi ha a casa. In questo articolo vedremo Come attivare definitivamente la vostra copia di Windows 10, Come controllare che la copia sia correttamente attivata e dove trovare licenze a basso costo per non avere più […] Come attivare Windows 10: tutti i metodi

Come disattivare abbonamento Apple Music : Di Apple Music ne abbiamo già parlato in precedenza. Si tratta del servizio di Musica in streaming targato Apple che è diventato uno dei diretti concorrenti di colossi Come Spotify e Deezer. Questo, con un leggi di più...

Come disattivare l’antivirus su Windows 10 : Nonostante Windows Defender sia migliorato notevolmente negli anni, molti utenti cercano di capire Come disattivare l’antivirus su Windows 10 per poter poi installare un altro Antivirus che va incontro alle proprie necessità. In questa guida vi leggi di più...

Come attivare/disattivare suggerimenti del testo in Windows 10 : I suggerimenti del testo sono molto utilizzati negli smartphone, in quanto vi permettono di scrivere più velocemente e di evitare errori grammaticali. Tuttavia, possono essere davvero noiosi se ad esempio si vuole utilizzare dei termini leggi di più...

Ecco Come attivare il 4G di Kena Mobile dal 31 ottobre : Ecco la procedura per attivare il 4G di Kena Mobile, che sarà disponibile per tutti (o quasi) dal prossimo 31 ottobre senza costi aggiuntivi. L'articolo Ecco come attivare il 4G di Kena Mobile dal 31 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Volete attivare l’Always On Display sui Google Pixel di prima generazione con Android 9 Pie? Ecco Come fare : Ecco una semplice guida per abilitare l'Always On Display sui Google Pixel e Google Pixel XL di prima generazione con Android 9 Pie. L'articolo Volete attivare l’Always On Display sui Google Pixel di prima generazione con Android 9 Pie? Ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

Ti spieghiamo Come attivare la rete internet 4G con Kena Mobile : come richiedere l’attivazione del 4G con Kena Mobile. Guida per attivare navigazione internet veloce in 4G con Kena Mobile Guida per attivare internet 4G su SIM Kena Mobile come abbiamo anticipato in un precedente articolo, dal 31 Ottobre 2018 TUTTI i clienti Kena Mobile potranno finalmente navigare in 4G. Peccato che la rete internet veloce 4G non venga attivata in […]

Come sbloccare il bootloader dei Gogoel Pixel 3 e attivare i permessi di root con Magisk : Se volete sbloccare il bootloader di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL e abilitare i permessi di root, vi basterà seguire questa semplice guida. L'articolo Come sbloccare il bootloader dei Gogoel Pixel 3 e attivare i permessi di root con Magisk proviene da TuttoAndroid.

Come disattivare YouTube Music Premium : All’inizio di quest’estate, Google ha deciso di lanciare un proprio servizio di streaming Musicale chiamato YouTube Music, volto a scontrarsi direttamente con Spotify, Apple Music e Amazon Music. Se dopo un periodo di prova vi leggi di più...

Come disattivare 4G Voce TIM : TIM è tra gli operatori italiani più famosi al giorno d’oggi soprattutto perché spesso e volentieri propone delle offerte davvero interessanti che catturano l’attenzione di tantissimi utenti. In questa guida odierna andremo a parlare nello leggi di più...