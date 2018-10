Colpi di pistola contro i bus | due assalti in un giorno

Sesto Fiorentino - padre e figlio uccisi a Colpi di pistola da un vicino : arrestato : Duplice omicidio a Sesto Fiorentino (Firenze). padre e figlio sono stati ammazzati a colpi di pistola da un vicino . L’autore del delitto è stato arrestato dai carbinieri. La strage familiare è accaduta in via dei Grilli, all’altezza del numero 5. L'articolo Sesto Fiorentino , padre e figlio uccisi a colpi di pistola da un vicino : arrestato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agguato in Campania - uomo ucciso nell'auto a Colpi di pistola : Il corpo senza vita di un ragazzo di circa trent?anni è stato ritrovato questa mattina in viale Europa, zona Aversa Nord. Il cadavere si trova dentro un?auto con targa italiana,...

Colpi di pistola contro la vetrina di una pasticceria nel Napoletano - indagano i carabinieri : QUALIANO - Colpi di pistola contro le vetrine di una pasticceria . È quanto successo questa notte in via Giuseppe di Vittorio a Qualiano. A lanciare l'allarme è stato il proprietario del negozio che ha ...

Usa - donna uccisa dal compagno a Colpi di pistola : il figlio di 9 anni guida la polizia al nascondiglio dell'assassino : La sua giovane mamma era stata uccisa da pochi minuti e il suo cuore di bambino batteva a mille, ma lui non ha mai perso la lucidità e la determinazione per fare l'unica cosa che a quel punto c'era da ...

Spara in litoranea - poi Colpi sce col calcio della pistola : ferito 29enne nel Napoletano : I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco stanno indagando su un'aggressione avvenuta ai danni di un 29enne . Secondo quanto si è appreso, un uomo in zona litoranea ha prima Spara to colpi di ...

Milano - uccise l'ex collega con 49 Colpi di pistola : condannato a 16 anni : Era convinto che un ex collega di lavoro avesse provocato il suo licenziamento, quindi, per vendicarsi, lo aveva ucciso con 49 colpi di pistola . La Corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato la ...

Napoli - Colpi di pistola contro una casa nella notte : ferito innocente in camera da letto : Poco prima di mezzanotte i carabinieri di Bagnoli sono intervenuti nel rione Lauro in via Leopardi, a Fuorigrotta, dove erano stati segnalati colpi di arma da fuoco esplosi in strada e un...