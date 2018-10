: • News • #Coldiretti:nostro cibo,record nel mondo - Cyber_Feed : • News • #Coldiretti:nostro cibo,record nel mondo - TelevideoRai101 : Coldiretti:nostro cibo,record nel mondo - Lorena18526149 : @matteosalvinimi @coldiretti Btavissimo Matteo, dobbiamo difenderci da tutti gli attacchi dei paesi che vogliono pr… -

E'storico per il Made in Italy agroalimentare nelcon le esportazioni che fanno registrare un incremento del 3,4% nei primi otto mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo afferma la. E in alcuni settori come il vino, gli acquisti all'estero hanno superato quelli in Italia.Quasi 2/3 delle esportazioni agroalimentari,dice la, interessano i Paesi dell'Unione Europea dove il principale partner è la Germania e l'export cresce del 4,9%, mentre in Francia l'aumento è del 7,4%.(Di domenica 21 ottobre 2018)