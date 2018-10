Claviere | Salvini | invito Castagner a Roma

Salvini : "Pattugliamo i confini" Funzionari del Viminale a Claviere : "Aspetto il ministro francese a Roma, ma nel frattempo continueremo a pattugliare i confini. L'Italia non è più pavida, rassegnata a essere il campo profughi d'Europa e che prende ordini da Bruxelles e da Berlino", dice il ministro Salvini Segui su affaritaliani.it

Claviere - agenti italiani presidiano il confine |Francia : "No a dannose soluzioni unilaterali" |Salvini : "Incontrerò il vostro ministro a Roma" : Dopo gli sconfinamenti francesi, la polizia italiana ha iniziato a presidiare il confine con la Francia. Arrivano anche i funzionari del ministero. Intanto il ministro dell'Interno di Parigi, Castaner, si dice intenzionato a incontrare i suoi omologhi Ue. Ok di Salvini che però aggiunge: "Continueremo a controllare"

