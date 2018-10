Città di Taranto ai Giochi del Mediterraneo del 2025 L' Amministrazione comunale invia al

Taranto : diagnosi e prevenzione delle malattie polmonari - illustrate le novità E il 27 ottobre convegno nella Città ionica su "Aggiornamenti ... : Questo è un elemento positivo perché sta a dimostrare come studio e scienza si siano impegnati su obiettivi avanzati. Fare quindi il punto sull'applicazione di questi farmaci e sui risultati ottenuti,...

Netflix gira un film a Taranto ma nella Città vecchia esplode la protesta : Netflix gira un film e Taranto insorge. I commercianti della città vecchia hanno protestato contro la chiusura del traffico nell'Isola a causa delle riprese del film '6 Underground' di Michael Bay con ...

Taranto : presentata l'Erredi Volley - campionato di serie B maschile Iniziativa a palazzo di Città : Anche quest'anno, dunque, sarà la compagine pallavolistica a rappresentare Taranto al livello superiore per ciò che riguarda gli sport a squadre. Non solo: dice il presidente onorario Tagarelli, chi ...

TARANTO - CONSIGLIERE COMUNALE LASCIA IL M5S/ Massimo Battista : "Sull'Ilva tradita la Città" : TARANTO, CONSIGLIERE COMUNALE LASCIA il M5S: Massimo Battista: "Sull'Ilva tradita la città". Nelle strade appaiono scritte di protesta contro Di Maio(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 00:40:00 GMT)

"Gas radon nelle scuole di Taranto vicine all'Ilva". I cittadini scendono in strada per chiedere chiarezza : Un gruppo di cittadini del rione Tamburi di Taranto ha tenuto un sit-in davanti alla scuola Vico-De Carolis con l'intenzione di recarsi successivamente a Palazzo di città per chiedere chiarimenti, dopo aver appreso che 8 aule di tre plessi scolastici del quartiere sono state interdette per il rilevamento, da parte dell'agenzia regionale per l' Ambiente (Arpa Puglia), di Gas radon. In una intervista rilasciata al Tgnorba, il direttore ...

Ilva - a Taranto l'addio ai Cinque stelle dell'operaio Massimo Battista : "Il Movimento ha tradito la Città" : Il consigliere comunale, ex attivista del comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti, ha lasciato il gruppo grillino e aderito a quello misto. "Non credo che Di Maio sarà accolto bene qui"

Di Maio ok su Ilva ma su reddito di cittadinanza Parla il vescovo di Taranto : Nel 2013 l'arcidiocesi di Taranto ha promosso un grande convegno sul tema di salute, ambiente e lavoro, dove avevo invitato uomini di scienza, del Politecnico di Milano e Torino, che ci avevano ...

Taranto : dopo il sit-in di 24 ore 'non è finita' Cittadini contro l'accordo Ilva : Taranto può e deve proporre un'alternativa all'acciaio sulla quale basare la propria economia. Turismo e settore agro alimentare sono aspetti privilegiati già dalle favorevoli caratteristiche del ...

Deputata M5S contestata a Taranto da cittadini e ambientalisti : va via scortata. Gli operai divisi sull'accordo Governo-Mittal : L'onorevole Rosalba De Giorgi, eletta a Taranto per i Cinque Stelle, è stata fortemente contestata questa sera a Taranto dagli ambientalisti e dai rappresentanti dei movimenti e delle associazioni che nel centro cittadino hanno indetto un presidio di 24 ore per chiedere la chiusura dell'Ilva. La manifestazione era programmata da giorni ma è coincisa oggi con la firma dell'accordo al Mise. La parlamentare ha deciso di presenziare al ...

Ilva - a Taranto il sit in di 24 ore dei cittadini per chiedere la chiusura : "Non c'è più tempo" : La protesta era già stata programmata da tempo, ma arriva proprio nel giorno dell'accordo per la cessione dell'acciaieria ad Arcelor Mittal per cui invece festeggia il sindaco Melucci: "C'è ancora tanto da fare, ma possiamo guardare al futuro con maggior fiducia"