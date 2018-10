Cina | nel 2020 andrà in orbita una luna artificiale per illuminare le metropoli

Accadde oggi : nel 1997 il Vaticano avvia il processo per la beatificazione di Padre Pio da PietralCina : Francesco Forgione, ovvero Padre Pio da Pietralcina, moriva il 23 settembre 1968 a San Giovanni Rotondo, dove faceva parte dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini. Già l’anno successivo, nel 1969, si iniziarono a raccogliere i primi materiali per avviare il suo processo di canonizzazione. Nel 1982 gli viene riconosciuto il titolo di “servo di Dio” e nel 1990 viene reso venerabile. Il processo di beatificazione viene avviato il 21 ...

Livorno - graffiata dal gatto della viCina : muore dissanguata nel cortile di casa : E' morta dissanguata per... colpa di un gatto . L'hanno trovata senza vita nel cortile di casa sua a Vada, Livorno ,. Silvana Masotti di 88 anni, era morta per dissanguamento nel giro di pochi minuti, ...

Nanobioma : un passo avanti nella mediCina rigenerativa : Il ‘Nanobioma‘ potrebbe rappresentare un passo avanti nella medicina rigenerativa, grazie ad un uso mirato delle cellule staminali. Uno studio realizzato dal team di Tecnologica Research Institute, centro di ricerca del Gruppo Marrelli e pubblicato sulla rivista medico scientifica Journal of Clinical Medicine sviluppa il concetto di Nanobiome (acronimo di “Nanometric Bio-banked Msc-derived Exosome”), un termine coniato ...

Li Keqiang : maggiori risultati nella cooperazione tra la Cina e l'Europa centrorientale : ... creare un pensiero di cooperazione e conseguire maggiori risultati di cooperazione nei settori di interconnessione, parchi industriali, agricoltura, turismo, scienza e tecnologia, finanza e scambi ...

Roubaix museo sulla pisCina. Riapre nel nord della Francia il gioiello art deco che non t'aspetti : ... si trova a Roubaix, piccola città dell'estremo nord della Francia, la cui fama è principalmente dovuta al suo status di tappa d'arrivo della corsa ciclistica in linea più famosa del mondo. Si chiama,...

Xiaomi Mi TV 4A è disponibile nella versione da 58 pollici a meno di 400 euro (in Cina) : Xiaomi lancia sul proprio sito cinese la versione da 58 pollici di Xiaomi Mi TV 4A, con un prezzo che in Cina non supera i 400 euro. L'articolo Xiaomi Mi TV 4A è disponibile nella versione da 58 pollici a meno di 400 euro (in Cina) proviene da TuttoAndroid.

Al via la mostra dedicata alla MediCina nella Grande Guerra al Museo di Storia della MediCina : È stata inaugurata oggi alMuseo di Storia della Medicina in Padova la mostra Combattere, Curare, Istruire. Padova “Capitale al fronte” el’Università Castrense, alla presenza del Presidente della Fondazione MUSME, Francesco Peghin,dell’Assessore alla Cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, del Presidente del Comitato scientifico museale,Vincenzo Milanesi, e del curatore, Maurizio Rippa Bonati. Durante la Prima Guerra Mondiale Padova svolse ...

Paola Egonu - sei nella storia : i 45 punti contro la Cina sono un record! : Il fenomeno della pallavolo italiana, ormai diventata una delle più forti giocatrici del mondo , attesissimo il duello di domani contro la serba Tijana Boskovic, , ha sigillato l'ennesimo record ...

Cina - sparito nel nulla l'ex capo dell'Interpol. La moglie : "Non so se sia vivo" : La moglie dell'ex capo dell'Interpol e vice ministro alla pubblica sicurezza della Cina ha diramato un allarme sulla possibile morte del marito avvenuta all'interno di un carcere È stato arrestato in ...

Nel terzo trimestre la Cina è cresciuta del 6 - 5 per cento - il livello più basso dagli anni della crisi : Nel terzo trimestre dell’anno l’economia cinese è cresciuta del 6,5 per cento rispetto all’anno precedente, il livello più basso di crescita dal picco della crisi economica toccato all’inizio del 2009. La crescita è stata inferiore alle aspettative degli economisti dello The post Nel terzo trimestre la Cina è cresciuta del 6,5 per cento, il livello più basso dagli anni della crisi appeared first on Il Post.

Cina : paura al centro commerciale - donna scivola e cade nella vasca degli squali (Video) : Che ci fanno degli squali in un centro commerciale? In Cina a quanto pare non basta più la semplice vasca di pesci rossi al posto del pavimento. Al 'Wuyue Plaza', famoso shopping center della citta' di Jianxing, la maggior attrazione è costituita da un anomalo acquario di pescecani al posto della pavimentazione ordinaria. Fatto sta che alcuni giorni fa, una botola della vasca in cui nuotavano alcuni esemplari di squalo [VIDEO] limone era aperta ...

Rugby - si avviCinano i test match di novembre : due direttori di gara italiane nella lista annunciata oggi : oggi World Rugby ha annunciato i nomi degli undici direttori di gara fra cui figurano quelli di Maria Beatrice Benvenuti e Clara Munarini Il Rugby Femminile Internazionale si appresta a vivere un grande momento con novembre alle porte che riserva un ricco programma di test match, quindici in totale, programmati in otto Paesi: USA, Inghilterra, Spagna, Francia, Italia, Scozia, Irlanda e Galles. La finestra internazionale prenderà il via il ...