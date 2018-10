Ciclismo | Moscon si gode la vittoria del Tour of Guangxi | “adesso pizza e champagne con i

Ciclismo - il Tour of Guangxi si tinge d’azzurro : Gianni Moscon vince la sua prima corsa del WorldTour : Il ciclista del Team Sky controlla la situazione nell’ultima tappa, portandosi a casa per la prima volta in carriera la classifica generale di una corsa WorldTour Grande festa in casa Team Sky per la vittoria di Gianni Moscon al Tour of Guangxi 2018, prima corsa del WorldTour che il corridore italiano riesce a mettere in bacheca. L’italiano controlla i suoi avversari nell’ultima tappa, vinta da Fabio Jakobsen che porta ...

Ciclismo - il 2019 sarà l’anno decisivo per Gianni Moscon. Un talento cristallino che ora deve trovare una dimensione da campione : Doveva essere questa la stagione della maturità e della crescita definitiva, invece una condizione non del tutto al 100% nei primi mesi dell’anno, quelli dedicati alle classiche, e la clamorosa esclusione dal Tour de France con annessa squalifica per cinque settimane in tutte le altre corse hanno bloccato Gianni Moscon a un livello che si era già visto nel 2017. Al Mondiale di Innsbruck, corso da capitano con una preparazione davvero ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2018 : vittoria di Matteo Trentin - beffati Ackermann e Stuyven. Moscon leader della generale : La quinta tappa del Tour of Guangxi 2018 se la aggiudica il nostro Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), che la spunta in volata sul tedesco Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) ed il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Giornata felice anche per l’azzurro Gianni Moscon (Team Sky), il quale mantiene la maglia di leader della classifica generale, conquistata nella fantastica tappa di ieri, nonostante i tentativi degli avversari di portagliela ...

Ciclismo - Guanxi : Moscon vince la quarta tappa e va in testa : TORINO - Il Tour of Guangxi di Ciclismo, corsa di chiusura del World tour 2018, che si disputa in Cina , parla italiano. Grazie a Gianni Moscon che, dopo essersi piazzato al quinto posto nel Mondiale ...

Percorso Mondiali Ciclismo 2020 : tracciato per scalatori a Martigny. Strappi lunghi e duri - Nibali e Moscon ci pensano : Alejandro Valverde ha dominato quello che molto probabilmente è stato il Mondiale di ciclismo più duro del Nuovo Millennio in quel di Innsbruck. Ora però si guarda avanti, soprattutto per quanto riguarda gli scalatori che vanno a caccia della maglia iridata. Se nel 2019 ci sono poche speranze nello Yorkshire, in Gran Bretagna, dove entreranno in scena gli uomini da classiche o gli sprinter resistenti, nel 2020 dovrebbero tornare, in Svizzera, le ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2018 : Groenewegen vince la prima tappa - 5° Trentin. Moscon ci prova da lontano : Dylan Groenewegen si aggiudica la prima frazione del Tour of Guangxi 2018: il corridore della LottoNL-Jumbo conferma i favori del pronostico e non dà scampo agli avversari in volata. Completano il podio il tedesco Max Walscheid e l’altro olandense Fabio Jakobsen. Il nostro Matteo Trentin si piazza in quinta posizione dietro a Pascal Ackermann della Bora-hansgrohe, mentre il francese Arnaud Demare termina la tappa con un deludente settimo ...

Ciclismo - Pozzato : ‘E’ difficile che Moscon riesca a vincere una grande corsa’ : Filippo Pozzato è ormai quasi un ex corridore. Il campione vicentino non vince una corsa da ormai cinque anni e in questa stagione ha partecipato per lo più a gare di secondo, se non terzo, livello, senza peraltro raggiungere nessun risultato apprezzabile. Le parole di Pozzato confermano che ormai la sua lunga carriera, impreziosita dalla vittoria alla Milano Sanremo del 2006, sta andando in archivio. L’ex Campione d’Italia ha rilasciato ...

Ciclismo – Moscon è campione italiano a cronometro - Gianni svela il suo (strano) segreto per vincere : Gianni Moscon ed il suo ‘segreto’ per vincere: il ciclista del Team Sky, oggi campione italiano a cronometro, ieri raccoglieva le mele della Val di Non Le mele della Val di Non sono per Gianni Moscon come gli spinaci per braccio di ferro? Il messaggio social postato in queste ore dal ciclista azzurro sembra voler significare proprio questo. Il corridore, nuovo campione italiano a cronometro, dopo aver ottenuto il miglior ...

Ciclismo : Moscon campione italiano crono : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Gianni Moscon ha vinto a Cavour, Torino, la prova a cronometro dei Campionati italiani di Ciclismo, difendendo con successo il titolo che aveva conquistato lo scorso anno. Il ...

Ciclismo - Gianni Moscon campione italiano a cronometro. Beffato Ganna : Gianni Moscon si conferma campione italiano a cronometro. Sul percorso di Cavour, in provincia di Torino, il corridore del Team Sky ha preceduto di soli 2 secondi Filippo Ganna. Terzo Fabio Fellne a ...

Ciclismo - Campionati Italiani a cronometro 2018 : Gianni Moscon vince per 2” su Ganna. Elena Cecchini fa festa - Longo Borghini sbaglia strada : Gianni Moscon si conferma Campione d’Italia a cronometro grazie a una rimonta imperiale nella seconda parte della prova che si è disputata a Cavour (provincia di Torino) su un percorso di 41 chilometri sena particolari difficoltà altimetriche. Il 24enne trentino, che domenica era stato assoluto protagonista ai Mondiali di Innsbruck concludendo la prova in linea al quinto posto, è riuscito a difendere la maglia tricolore per appena due ...