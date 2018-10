Ciclismo | il Tour of Guangxi si tinge d’azzurro | Gianni Moscon vince la sua prima corsa

Ciclismo femminile - Tour of Guangxi 2018 : in Cina si chiude la stagione - ultima sfida tra le velociste : Domani si svolgerà il Tour of Guangxi femminile, ultima prova del Women’s WorldTour. La stagione si chiuderà con questa corsa di un giorno in Cina, in cui vedremo sulla carta una sfida tra le velociste per la conquista della vittoria, ma potrebbero esserci anche della soprese. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite Tour of Guangxi femminile 2018. Percorso Partenza e arrivo a Guilin per 145 km di corsa. Prima parte tutta in ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2018 : vittoria di Matteo Trentin - beffati Ackermann e Stuyven. Moscon leader della generale : La quinta tappa del Tour of Guangxi 2018 se la aggiudica il nostro Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), che la spunta in volata sul tedesco Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) ed il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Giornata felice anche per l’azzurro Gianni Moscon (Team Sky), il quale mantiene la maglia di leader della classifica generale, conquistata nella fantastica tappa di ieri, nonostante i tentativi degli avversari di portagliela ...

Ciclismo – Tour of Guanxi : lo shooting della Bahrain Merida è in stile.. Uomini e Donne [VIDEO] : Che ridere al Tour of Guanxi con il team Bahrain Merida: shooting a suon di Uomini e Donne Non solo faticose pedalate, ma anche tanto divertimento. In casa Bahrain Merida si ride sempre e Visconti e compagni sanno quando è il momento di scherzare e quando invece bisogna lavorare. Dopo al tappa odierna del Tour of Guanxi, i corridori della Bahrain hanno fatto ridere e sorridere tutti i loro tifosi con un video pubblicato sui social nei ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2018 : Groenewegen vince la prima tappa - 5° Trentin. Moscon ci prova da lontano : Dylan Groenewegen si aggiudica la prima frazione del Tour of Guangxi 2018: il corridore della LottoNL-Jumbo conferma i favori del pronostico e non dà scampo agli avversari in volata. Completano il podio il tedesco Max Walscheid e l’altro olandense Fabio Jakobsen. Il nostro Matteo Trentin si piazza in quinta posizione dietro a Pascal Ackermann della Bora-hansgrohe, mentre il francese Arnaud Demare termina la tappa con un deludente settimo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali in procura : verrà ascoltato per la caduta al Tour de France - lo Squalo aveva denunciato il tifoso : Vincenzo Nibali ha concluso la stagione agonistica con il secondo posto al Giro di Lombardia, un risultato estremamente positivo in coda a un’annata purtroppo caratterizzata dal brutto infortunio capitato al Tour de France, la frattura della decima vertebra toracica causa di una caduta provocata dalla follia di uno spettatore. Quell’episodio ha compromesso tutti gli obiettivi dello Squalo che puntava a vincere la Grande Boucle e il ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini sorride al Tour of Taihu Lake : Imerio Cima miglior giovane : Due podi e otto top-10, ma sopratutto la maglia di miglior giovane conquistata da Imerio Cima. Questo il bottino complessivo della Nippo al Tour of Taihu Lake Si è chiuso oggi, con la settima frazione di 137km il Tour of Taihu Lake. Il team Nippo Vini Fantini Europa OVini può guardare con ottimismo al futuro grazie a risultati di prospettiva dei propri giovani. Imerio Cima, passato neo-pro giovanissimo con gli #OrangeBlue e con 3 anni di ...

Ciclismo - la Bahrain-Merida annuncia il team per il Tour of Guangxi : c’è Giovanni Visconti : Il team asiatico punterà su Giovanni Visconti per ben figurare nel Tour of Guangxi 2018, ultimo appuntamento World Tour di questa stagione Si avvicina l’ultimo appuntamento World Tour della stagione di Ciclismo, il Tour of Guangxi 2018 chiude un’annata ricca di appuntamenti e di emozioni. La Bahrain-Merida ha deciso di fare sul serio nella corsa cinese, schierando una formazione di tutto rispetto guidata da Giovanni ...

Ciclismo – Tour of Taihu : secondo posto e maglia di miglior giovane per Imerio Cima dopo la 5ª tappa : dopo una stagione travagliata per gli infortuni, Imerio Cima è in grande crescita al Tour of Taihu Lake. dopo le top-10 dei giorni scorsi oggi il podio e la maglia di miglior giovane al termine della tappa più lunga Quinta frazione del Tour of Taihu Lake, la più lunga con 146 km da percorrere e primo podio per il giovanissimo velocista italiano Imerio Cima, che conquista anche la maglia di miglior giovane. Nella top10 odierna altre maglie ...

Ciclismo : rubato il trofeo del Tour De France! Thomas vittima di un furto a Birmingham : Spiacevole disavventura per Geraint Thomas. Al vincitore dell’ultimo Tour De France è stato rubato proprio il trofeo vinto lo scorso luglio in terra francese. Il tutto è successo a Birmingham, dove la Pinarello, uno degli sponsor principali del Team Sky, ha organizzato un evento dove erano esposti tutti i trofei e le maglie di Vuelta, Giro d’Italia e Tour vinti da Froome e Thomas negli ultimi due anni. “Non è una cosa di grande ...

Ciclismo - l’ira della Quickstep : ‘Abbiamo fatto la Parigi Tours per l’ultima volta’ : La nuova versione della Parigi Tours ha fatto molto discutere. La classica francese ha cambiato completamente il suo percorso e gli equilibri tattici inserendo dei tratti di strade sterrate negli ultimi km di corsa, scimmiottando la Strade Bianche, la gara senese che è una delle più spettacolari e suggestive dell’intera stagione. Se la corsa italiana ha raccolto fin da subito grande entusiasmo sia tra i corridori che tra gli appassionati, non ...

Ciclismo : la nuova Parigi Tours degli sterrati è di Kragh Andersen : E’ stata una Parigi Tours [VIDEO] completamente diversa rispetto al passato quella che è andata in scena oggi in Francia. Il nuovo percorso con una dozzina di chilometri di strade sterrate in mezzo ai vigneti ha cambiato le carte in tavola di una delle classiche storicamente più favorevoli agli sprinter, rendendola una corsa più vicina ad una Roubaix o ad una Strade Bianche. Negli ultimi 50 km il gruppo è esploso, fino all’assolo vincente di ...

