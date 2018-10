Ci manca solo il MeToo maschile

Epidurale - mancano gli anestesisti : così in Italia il diritto a un parto dolce rimane solo sulla carta : “Ci dispiace ma qui non le possiamo garantire l’Epidurale. Di notte non ci sono anestesisti e di giorno, essendo pochi, c’è il rischio che siano impegnati in sala operatoria per le urgenze”. È quello che i medici hanno detto a Sonia (nome di fantasia per tutelare la privacy della signora) qualche giorno prima di dare alla luce il suo primo figlio. Una storia da terzo mondo se non fosse successa all’ospedale Ramazzini di Carpi, in provincia di ...

Il finale di Solo 2 si avvicina tra morti illustri e promesse mancate : anticipazioni ultima puntata 26 ottobre : Il finale di Solo 2 è alle porte e dopo il risultato ottenuto, in termini di ascolti, nei giorni scorsi, tutto lascia pensare che non ci sarà un seguito. Marco Bocci dirà addio al suo Marco Pagani nell'ultima puntata della serie in onda venerdì prossimo su Canale 5? Al momento non ci sono conferme o spoiler a riguardo ma quello che è certo è che venerdì scorso nemmeno l'aiutino dato da Giulia Michelini con l'annuncio del primo teaser di Rosy ...

Matteo Salvini 'un demonio'. Ci mancava solo il satanismo : chi è la star mondiale che sputa su Lega - e Italia - : ' Matteo Salvini è il demonio'. Ci mancava solo Bono Vox , leader degli U2 , alla schiera di anti-leghisti del mondo dello spettacolo. Il cantante irlandese protagonista di quattro concerti al Mediolanum Forum di Assago , Milano, ha regalato un siparietto 'politico' al pubblico Italiano, calandosi nella ...

Carcere di Bologna - nasce la squadra di pallavolo femminile : 'Ora manca solo la palestra' - : Centinaio: 'Siamo al lavoro' 10 ottobre 2018 Nessun commento In sella a due Ducati in giro per il mondo. Ma 60 anni fa. Ecco 'Road map' 10 ottobre 2018 Nessun commento Le interviste CasALavoro dell'...

Def - Di Maio : dopo critiche Fmi manca solo la Nasa : Roma, 12 ott., askanews, - dopo le critiche del Fondo monetario internazionale 'mancano all'appello solo la Nasa e qualche altra azienda ed ente di qualche altro pianeta e, poi, abbiamo completato il ...

Orietta Berti e il suo sogno : "Vorrei diventare nonna - mi manca solo questo" : E' una delle cantanti nazionalpopolari più amate dal pubblico, presenza fissa ogni domenica nel tavolo di Fabio Fazio a Che tempo che fa, alle sue spalle una carriera di successi e un'estate colma di impegni. Orietta Berti dalle pagine del settimanale Oggi, ammette di vivere una nuova giovinezza grazie ad una costanza dimostrata in più di cinquant'anni "il pubblico è sacro, bisogna sapersi avvicinare con rispetto e cura" e non solo per ...

Chievo - ufficiale l’esonero di D’Anna. Ventura nuovo tecnico : manca solo la firma : Reduce da tanti risultati negativi, il Chievo Verona sta iniziando a subire i primi provvedimenti del presidente Campedelli. Il primo a pagarne le conseguenze è stato Lorenzo D’Anna: l’ex allenatore del Chievo è stato esonerato dalla società. IL COMUNICATO – “L’A.C. ChievoVerona comunica di avere sollevato Lorenzo D’Anna dall’incarico di allenatore della Prima squadra. A […] L'articolo Chievo, ...

Ventura sulla panchina del Chievo - manca solo la firma : Roma, 9 ott., askanews, - manca solo la firma ma l'ex ct della nazionale italiana, Gian Piero Ventura è pronto a tornare in pista sulla panchina del Chievo. La dirigenza clivense ha pensato proprio ...

Libia - solo ombre sulla Conferenza di Palermo : manca persino la lista degli ospiti : La Conferenza internazionale sulla Libia, che l'Italia vuole organizzare a Palermo il 12 e 13 novembre, presenta troppe...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi copertissima : 'Mi manca solo il cravattino' : Una Ilary Blasi insolitamente copertissima, quella che si è presentata in studio per la terza serata in diretta della terza edizione del Grande Fratello Vip : la signora Totti indossava un tailleur ...

ROMANIA - FLOP REFERENDUM NOZZE GAY/ manca il quorum - vota solo il 20 - 4% della popolazione : restano lecite : Il REFERENDUM modifica costituzione in ROMANIA non ottiene il quorum valido, vota solo il 20% della popolazione. Si chiedeva di rendere anticostituzionale il matrimonio gay(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Diretta/ Palermo Crotone (risultato live 0-0) streaming video Dazn : al Barbera manca solo il gol! : Diretta Palermo Crotone, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Barbera nella 7^ giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 21:41:00 GMT)

X Factor 2018 - Lodo Guenzi al posto di Asia Argento. manca solo la conferma ufficiale : L’hanno visto aggirarsi attorno ai grattacieli di Sky a Milano in zona Rogoredo per diversi giorni. E non dovrebbe essere stato per una visita di cortesia. Lodovico “Lodo” Guenzi, uno dei cinque componenti della band de Lo Stato Sociale, viene dato in pole position per diventare il prossimo giudice di X-Factor al posto di Asia Argento. Interpellata dal FQMagazine Sky ancora non ufficializza, ma è questione di pochissimi giorni, se non di ...

Giardini Villa Giulia : manca solo ok Giunta - ma è tutti contro tutti : Roma – Sulla risistemazione dei Giardini di via Giulia, a 14 anni dalla presentazione del progetto ed a 2 dalla chiusura della Conferenza dei servizi, e’ ancora ‘tutti contro tutti’. manca davvero poco per sbloccare i lavori finalizzati a restituire alla citta’ un nuovo giardino segreto pubblico al posto dello squarcio urbanistico di epoca Mussoliniana posto tra la stessa via Giulia, lungotevere Sangallo e ponte ...