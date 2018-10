Chievo | Ventura | “emozionato? No | direi eccitato”

Chievo - Pellissier : “Ventura insegna calcio. Sul mio futuro…” : Sergio Pellissier, attaccante del Chievo Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport riguardo la sua stagione L’attaccante ha inizialmente parlato del suo futuro: “Mi piace pensare che finché mi sentirò bene e in grado di reggere il confronto con i compagni e gli avversari ci proverò. Ci siamo preparati tutta l’estate con il […] L'articolo Chievo, Pellissier: “Ventura insegna calcio. Sul mio ...

Higuaìn e Bonaventura colpi vincenti - battuto il Chievo 3-1 : 3 Il Milan ha ottenuto tre punti battendo il ChievoVerona per 3 reti ad 1 grazie alla doppietta di Gonzalo Gerardo Higuaìn [VIDEO] ed al gol di Jack Bonaventura tutti e tre su assist di Suso. Per i veronesi ha segnato Pellissier, uno dei giocatori più longevi della Serie A, nel secondo tempo. In quel di San Siro i rossoneri sono scesi in campo col 4-3-3 con Gigio Donnarumma in porta, Calabria e Ricardo Rodrìguez sulle fasce, ...

Come cambierà il Chievo con Ventura? : Dopo il disastro di Italia-Svezia, con la mancata qualificazione al Mondiale, Gian Piero Ventura è tornato in pista più motivato che mai. A suon di proclami – “questa salvezza sarà libidine; salverò il Chievo, senza dubbi” – il tecnico ex Torino vuole dimostrare di non essere finito e di poter recitare ancora una parte importante nel calcio italiano. Ventura è stato ingaggiato da Campedelli per sostituire ...

Serie A Chievo - Ventura : «Salvarsi sarebbe libidine pura» : VERONA - L'occasione di Giampiero Ventura , dopo la brutta macchia con la Nazionale. Cromaticamente sembra la Svezia , ma il gialloblu del suo nuovo Chievo è senz'altro più stimolante: " C'era la ...

Ventura riparte da Verona : dal flop Nazionale alla panchina del Chievo - : L'allenatore genovese classe 1948 torna in Serie A dopo la delusione con l'Italia e la mancata qualificazione al Mondiale. Il club veneto è la 20ma squadra di una carriera che l'ha visto protagonista ...

Chievo - riecco Ventura : “Voglia di ripartire. Rimpianto Nazionale” : Chievo VERONA– A quasi un anno di distanza dalla disfatta contro la Svezia, Giampiero Ventura torna ad allenare. Era lo scorso novembre quando a San Siro la Svezia impedì alla Nazionale italiana di approdare al Mondiale, e Ventura fu subito preso come capro espiatorio di un fallimento che ha però radici ben più profonde di […] L'articolo Chievo, riecco Ventura: “Voglia di ripartire. Rimpianto Nazionale” proviene da Serie ...

Chievo - Ventura si presenta : "Ho una voglia feroce" : Il nuovo tecnico gialloblù: "Possiamo compiere un'impresa. Nazionale? Dopo una sconfitta non è stato più possibile portare avanti il mio lavoro"

Ventura è il nuovo tecnico del Chievo : Mancava solo l'ufficialità che è arrivata questa mattina: Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona . Lo ha comunicato il club con una nota sul sito. L'accordo raggiunto - informa la ...

