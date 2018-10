Che tempo che fa | Mimmo Lucano da Fazio | «Legalità a Riace? Anche i nazisti rispettavano

Che tempo che fa - la puntata del 21 ottobre 2018 in diretta : [live_placement] Che tempo che fa è un talk show condotto da Fabio Fazio, con la partecipazione di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, in onda ogni domenica a partire dalle ore 20:35 su Rai 1.Che tempo che fa: le anticipazioni del 21 ottobre 2018prosegui la letturaChe tempo che fa, la puntata del 21 ottobre 2018 in diretta pubblicato su TVBlog.it 21 ottobre 2018 21:00.

Valeria Golino/ "Euforia" con Riccardo Scamarcio : "ho detto che non siamo più amici - ma..." (Che tempo che fa) : Valeria Golino sta ancora elaborando la rottura con Riccardo Scamarcio. Oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa dove parlerà del suo nuovo film Euforia(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 22:24:00 GMT)

Riccardo Scamarcio/ Diretto da Valeria Golino nel film Euforia : "mi sono proposto io" (Che tempo che fa) : Riccardo Scamarcio ritorna al cinema con Euforia, nelle sale il prossimo 25 ottobre grazie alla regia di Valeria Golino. Oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 22:03:00 GMT)

Che tempo che fa - Mimmo Lucano prima dell'intervista di Fabio Fazio : il delirio sul nazismo : Poco prima dell'intervista a Che tempo che fa con Fabio Fazio, il sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano è tornato a chiarire la sua posizione dopo l'arresto per favoreggiamento dell'immigrazione ...

Antonella Clerici/ Portobello e l'aneddoto sul pappagallo : "scelto dopo decine di provini" (Che tempo che fa) : Antonella Clerici, dopo l'addio a La prova del cuoco e il remake di Portobello, ha ammesso di essere "felice e serena". Ecco la risposta a una fan... (Che tempo che fa) (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:39:00 GMT)

MIMMO LUCANO/ Il sindaco di Riace : "Nessun illecito - erano richiedenti asilo" (Che tempo che fa) : Fabio Fazio ha invitato MIMMO LUCANO per discutere del suo "Modello Riace", ma la Lega si è opposta alla sua presenza nello show di Rai 1. Ecco tutti i dettagli (Che tempo che fa).(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:10:00 GMT)

Che tempo che fa - Fabio Fazio suda freddo : l'assalto di Elisabetta Canalis - Rai 1 ko? : Ora, per Fabio Fazio e Che tempo che fa , si fa durissima. Già, perché da stasera - domenica 21 ottobre - Canale 5 risponderà al fuoco di Rai 1 con L'isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ...

A «Che tempo Che Fa» ospite Mimmo Lucano - sindaco di Riace - : ospite di questa settimana anche lo scrittore Alessandro Baricco , nelle librerie con The Game, storia dell'insurrezione digitale che ha portato al mondo in cui viviamo. Mentre lo spazio dedicato ...