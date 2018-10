Cesara Buonamici in lacrime a Domenica Live per Lamberto Sposini

Cesara Buonamici - VOLTO DEL TG5/ “Ossessionata dai peccati” - poi piange per Lamberto Sposini (Domenica Live) : CESARA BUONAMICI , il VOLTO rassicurante del Tg5. Nobile giornalista che stava per farsi suora (Domenica Live) . Aneddoti e curiosità raccontati quest'oggi ai microfoni di Barbara D'Urso(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:52:00 GMT)

Dl fiscale - Cesara Buonamici : 'Impensabile fare questi annunci in tv' : Continua a far parlare la dichiarazione di Luigi Di Maio a Porta a Porta che aveva annunciato di voler denunciare in Procura la manomissione del decreto fiscale . "Una manina " tecnica o politica non lo so " ha aggiunto una cosa che io non voterò", aveva detto da Bruno Vespa il ministro. Ma le sue affermazioni, oltre a provocare un terremoto nella maggioranza, hanno fatto storcere il ...