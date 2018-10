Centro sportivo chiuso «Disagi per i residenti»

Respinto ricorso della Verdeaqua - la società deve lasciare il Centro sportivo di Santa Barbara : L'Aquila - “Con sentenza n.5873 dell’11.10 u.s. il Consiglio di Stato ha Respinto il ricorso prodotto dalla scrivente per il riconoscimento della titolarità della gestione del centro sportivo in S. Barbara, di cui è giunta comunicazione oggi. La Società ha già comunicato all’Amministrazione Comunale che provvederà a liberare i locali per la riconsegna della struttura in modo da consentire l’immediata ripresa delle ...

Milica Miletic - trionfatrice di Survivor : "Dopo il reality fummo ignorati. Non mi illusi - oggi gestisco un Centro sportivo" : “Se non sei in tv non significa che sei morto”. In questa frase c’è tutta Milica Miletic, vincitrice dimenticata della prima e unica edizione italiana di Survivor.Correva l’anno 2001 e a Mediaset era fresco, freschissimo il boom del Grande Fratello, che aveva chiuso l’edizione numero uno con oltre 16 milioni di spettatori e un clamoroso 60% di share.prosegui la letturaMilica Miletic, trionfatrice di Survivor: "Dopo il reality fummo ignorati. ...

Agonia Reggina - adesso si fa dura : senza stadio - Centro sportivo - fideiussione - marchio e… squadra : Agonia Reggina, è un momento durissimo in casa amaranto, sicuramente il peggiore nella storia del club calabrese. Dopo la fine dell’era Lillo Foti solo delusioni, campionati anonimi e tifosi che pian piano si sono allontanati, sono pochissimi quelli che ripongono fiducia in questa società, le presenze allo stadio sono in netto calo. Sì male quale stadio? La Reggina infatti non ha più uno stadio e potrebbe non averlo fino alla fine ...

Festa della Lega - coda al veleno «Arrogante usare il Centro sportivo» : ... a suo tempo candidato per la lista civica 'Progetto Azzano' nel maggio 2014: «Il centro sportivo comunale di Azzano San Paolo è da sempre luogo di sport e attività ricreative. Da sempre le forze ...

Uruguay - tra campi da calcio e aree barbecue : dentro al Centro sportivo di Suarez. FOTOGALLERY : Inaugurato il primo di agosto, per il Pistolero del Barcellona è stato 'un sogno diventato realtà'. Due campi da calcio a cinque approvati dalla Fifa. Spogliatoi confortevoli, aree relax e aree ...

Napoli - domani Ancelotti scopre il nuovo Centro sportivo : Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport nella giornata di domani Carlo Ancelotti dirigerà il suo primo allenamento da tecnico del Napoli nel centro sportivo di Castel Volturno, rinnovato dopo lavori di ristrutturazione da circa 1 ...