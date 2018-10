C' è Posto per 30? arriva a Milano | le anticipazioni della terza puntata

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Nathan Chen sul velluto vince la tappa. Splendido quarto Posto per Matteo Rizzo : Proseguono le competizioni sul ghiaccio della Angel Of The Winds Arena di Everett (Washington), impianto sportivo che questa settimana ospita Skate America 2018, tappa di apertura del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo la netta vittoria di Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov nella specialità delle coppie di artistico, in una gara dal livello non particolarmente eccelso l’Americano Nathan Chen ha conquistato ...

Verdi - c'è l'esPosto in Procura per mancata apertura del Collana : Un esposto alla Procura della Repubblica sulla mancata riapertura dello Stadio Collana, a Napoli, è stato presentato dai Verdi. 'Una vicenda - spiega il consigliere regionale Francesco Borrelli che ...

Sigarette elettroniche più pericolose di quelle normali?/ E-cig - scoperto comPosto chimico dannoso per la gola : Durante la vaporizzazione delle Sigarette elettroniche si produce una sostanza chimica che irrita le vie respiratorie, dice un nuovo studio sulle E-cig(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:35:00 GMT)

Manolas : 'In Italia si gioca per il secondo Posto. Noi alla pari del Napoli' : Kostas Manolas, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del calcio Italiano e della sfida alla Juventus per lo scudetto. 'In Italia si gioca per il secondo posto. La Juve ha tre formazioni, tutte fortissime. In panchina ha Bernardeschi, Douglas Costa,...

LIVE Olanda-Cina - Mondiali volley femminile 2018 in DIRETTA : finale per il 3°-4° Posto - le cinesi si prendono il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Cina, finale per il terzo posto ai Mondiali 2018 di volley femminile. Le due squadre si sfideranno a Yokohama (Giappone) con l’obiettivo di salire sul gradino più basso del podio alle spalle di Serbia e Italia, si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante anche se le Campionesse Olimpiche partiranno leggermente favorite dei pronostici della vigilia. Le asiatiche, ...

MotoGp – Marquez e il sesto Posto in qualifica a Motegi : “me lo aspettavo - ecco perchè” : Marc Marquez sesto in griglia di partenza a Motegi: le parole dello spagnolo della Honda dopo le qualifiche del Gp del Giappone Andrea Dovizioso è il poleman del Gp del Giappone: il forlivese ha chiuso le qualifiche a Motegi davanti a tutti, lasciandosi alle spalle Zarco e Miller. sesto tempo per Marc Marquez, che sul finale delle Fp4 è stato protagonista di una caduta che gli è costata cara e lo ha costretto a rinunciare alla moto ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : terzo Posto per il quartetto femminile - vince l’Australia : Si apre con un podio nella prima finale la tappa iniziale della Coppa del Mondo 2019 di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia). A riuscire a conquistare la medaglia di bronzo sono state le ragazze del quartetto di inseguimento a squadre: Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Silvia Valsecchi e Marta Cavalli. Seconde in qualifica ieri, non erano riuscite però ad agguantare la finale per l’oro nel ...

SOLO 2/ Anticipazioni terza puntata : Bocci parla del suo personaggio - “Il mio opPosto!” (19 ottobre 2018) : SOLO 2, Anticipazioni terza puntata 19 ottobre: dopo aver scoperto che Agata è incinta, Marco decide di combattere con Bruno Corona per riconquistare il potere.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 17:06:00 GMT)

Cast e personaggi di C’era una volta 7 : la famiglia Reale lascia Posto ai babbani? : Grande pomeriggio quello di oggi, 19 ottobre, su Rai4 dove debuttano Cast e personaggi di C'era una volta 7. Tutti i pomeriggi, intorno alle 17.00, andranno in onda due episodi della settima e ultima stagione della serie fantasy ABC per un totale di due settimane. Come vi abbiamo già anticipato ieri, e nelle scorse settimana, la serie non sarà più quella che abbiamo lasciato nel finale della sesta stagione e si capisce già da Cast e personaggi ...

La Cina vuole lanciare una luna artificiale per illuminare una metropoli al Posto dei lampioni : (foto: Luca Libralato Photography/Getty Images) Addio lampioni: in Cina la città di Chengdu vorrebbe sostituire l’illuminazione elettrica stradale con una luce del tutto inedita e molto potente, quella di una luna artificiale. La stampa nazionale e internazionale – fra cui ad esempio The Guardian – ha riportato questa notizia, curiosa e sorprendente, che fa riferimento alla fonte cinese People’s Daily Online. Stando al ...

Reddito di cittadinanza e offerte di lavoro : proPosto assegno da 500 euro per i giovani : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha confermato che il Reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza partiranno gia' nei primi tre mesi del 2019. Se la Legge di Bilancio [VIDEO] verra' accettata dall'europa con il deficit del 2,4%, l'introduzione della quota 100, il conseguente superamento della legge Fornero, il Reddito di cittadinanza e pace fiscale diventeranno realta'. La formazione e le offerte di lavoro Allo stato ...

Beach volley - World Tour Bandar-e Anzali 2019 : tredicesimo Posto per Monduzzi/Basti : Si ferma al primo turno l’avventura degli azzurri Emanuele Monduzzi e Antonio Basti nella terza tappa del Caspian Tour a Bandar-e Anzali in Iran, torneo 1 Stella del World Tour. Gli azzurri sono stati sconfitti in due set (21-9, 21-12) anche dagli sloveni Pokersnik/Plahutnik ed hanno chiuso con il 13mo posto. A giocarsi la vittoria finale nel torneo nell’atto conclusivo in programma domattina sarà la coppia iraniana più attesa, ...