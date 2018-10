Caso Claviere | ministro Castaner | “Parlerò con Salvini | ma no a scelte unilaterali” Il

Claviere - Salvini denuncia un nuovo Caso : “Altri migranti scaricati dai francesi” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini denuncia un nuovo ' caso Claviere '. In un video girato da un testimone si vedono tre immigrati scendere da un veicolo bianco. E poi si vede la stessa camionetta ripartire verso la direzione opposta. Il ministro si rivolge al presidente francese: "Basta prese in giro, l'Italia chiede spiegazioni. Macron, rispondi!".Continua a leggere

Caso Claviere - Salvini : “Un’offesa senza precedenti - Macron non può fare finta di niente” : Sul Caso dello sconfinamento delle forze dell'ordine francesi in territorio italiano è intervenuto Matteo Salvini, rivolgendosi al presidente Macron: "Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere è un'offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese".Continua a leggere