Casaleggio | non può essere il Pil a decidere futuro di una nazione

Casaleggio Associati : "Non siamo i burattinai del governo" : "Non siamo i burattinai del M5s". Per la prima volta Davide Casaleggio e i suoi soci decidono di aprire le porte della loro sede e raccontarsi. Su Panorama in edicola il 4 ottobre 2018

Casaleggio jr : "Non dobbiamo salvaguardare l'occupazione - ma i sogni delle persone" : 'Non dobbiamo salvaguardare l'occupazione in sé, ma i sogni delle persone. dobbiamo redistribuire il reddito' . Così Davide Casaleggio , intervenendo a un convegno a Roma pochi giorni fa, ha difeso la ...

Davide Casaleggio : "Non dobbiamo salvaguardare l'occupazione - ma i sogni delle persone" : "Non dobbiamo salvaguardare l'occupazione in sé, ma i sogni delle persone. dobbiamo redistribuire il reddito". Così Davide Casaleggio intervenendo a un convegno a Roma.Il leader M5S ha raccontato un aneddoto con protagonista il guru del neoliberismo Milton Friedman, economista Usa premio Nobel nel 1976."Lo portarono a vedere un cantiere dove gli operai scavavano con le pale - ha riferito Casaleggio - e Friedman chiese ...

Pranzo Grillo-Di Maio-Casaleggio : non cediamo il passo a Salvini : Tornare a combattere le battaglie storiche del M5S, che devono significativamente marcare anche l'azione di governo. E dare all'esecutivo giallo-verde un forte accento movimentista, senza cedere il passo alla Lega di Matteo Salvini. Anche di questo, stando a fonti M5s, si sarebbe discusso durante la "spaghettata tra amici" consumatasi oggi in un albergo romano, tra Davide Casaleggio, Beppe Grillo, Luigi Di Maio.Un ritorno alle origini, dunque, ...

Davide Casaleggio : “La democrazia diretta è il futuro. La piattaforma Rousseau non è una moda passeggera” : Solo a luglio scorso aveva provocato gli attacchi delle opposizioni in Parlamento dichiarando che “il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile”. Ora Davide Casaleggio sul Blog delle Stelle rilancia con quella che per lui è da sempre la battaglia centrale per il Movimento 5 stelle: la partecipazione in rete. Il figlio del cofondatore del Movimento e presidente dell’associazione Rousseau (l’organo che ...

Casaleggio : “La democrazia non è un voto - ma scegliere i propri candidati e decidere insieme” : Il figlio del cofondatore del M5s, Davide Casaleggio, pubblica un elogio alle potenzialità della rete e del suo ruolo nella vita politica e nel processo decisionale di un Paese. Secondo Casaleggio, "la democrazia non è un voto", ma molto di più, permettendo un "esercizio libero e consapevole dei nuovi diritti individuali e collettivi". E assicura che Rousseau "non è una moda passeggera".Continua a leggere