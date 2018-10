Cartelle esattoriali e condono fiscale | gli sconti saranno anche in base al reddito

Blastingnews

: Opposizioni senza argomenti si concentrano su incidente #decretofiscale ma verità è un'altra: nessun condono per cr… - Isa_Adinolfi : Opposizioni senza argomenti si concentrano su incidente #decretofiscale ma verità è un'altra: nessun condono per cr… - ElisaEs28127883 : RT @ilmessaggeroit: «Sommerso dalle cartelle esattoriali e senza una casa»: lo sfogo di #marco milano 'Mandi Mandi' - zazoomblog : Sommerso dalle cartelle esattoriali e senza una casa: lo sfogo di Marco Milano Mandi Mandi - #Sommerso #dalle… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) il Decretoè stato varato in via definitiva e domani, 22 ottobre, dovrebbe essere presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'approvazione finale. Come abbiamo già evidenziato in un precedente articolo si tratta di una soluzione di compromesso tra le due anime della maggioranza, M5S e Lega. Da una parte Luigi Di Maio ottiene la cancellazione totale dello scudo penale e quella della sanatoria per i beni e gli eventuali capitali residenti all'estero; inoltre viene ridimensionato il tetto massimo sanabile: viene infatti fissato il limite dei 100 mila euro all'anno omplessivi. Da parte sua Matteo Salvini ottiene il mantenimento del saldo e stralcio sulledella ex - Equitalia. Quando dovrebbe partire ile come La sanatoria delle, comunque, non dovrebbe partire immediatamente. Si tratterebbe di un gesto volto a ...