huffingtonpost

: Carlo Vanzina: 'Roma non è più all'altezza, ma possiamo far qualcosa: rimbocchiamoci le maniche' - HuffPostItalia : Carlo Vanzina: 'Roma non è più all'altezza, ma possiamo far qualcosa: rimbocchiamoci le maniche' - sergiofabi : Omaggio a Carlo Vanzina a Via Condotti - sergiofabi : Omaggio a Carlo Vanzina -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Ai Monti Parioli, dove uno di loro abitava e dove hanno sempre avuto il loro studio che - prima ancora - era stato del padre Steno,ed Enricosono sempre stati l'immagine della parte più chic di quel quartiere alto borghese diNord -spesso criticato a prescindere, soprattutto da chi non lo conosce o non può abitarci- degli elementi fissi al pari di Villa Balestra o della poco distante Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Isono stati il simbolo di un'eleganza e di uno stile in parte oggi perduto tra quei palazzi con cameriere e maggiordomi filippini H24 come i portieri dello Sri Lanka, della Calabria o della Campania, napoletani, tra signori veri e tanti, troppi, parvenus. Signori, i due "Bros", lo sono sempre stati e con i loro film - più di 60 titoli in 40 anni di cinema - hanno raccontato quel mondo e non solo, in maniera precisa, spesso ...