Calciomercato | cosa disse Ferguson quando Rooney chiese cessione

Calciomercato - tensione alle stelle tra Palermo e Juventus al Melià : ecco cosa è accaduto : Urla di Rino Foschi nei confronti di Federico Cherubini per l’affare Clemenza, passato al Padova piuttosto che al Palermo Attimi di tensione all’hotel Melià verso la fine della sessione estiva del Calciomercato, protagoniste Palermo e Juventus per via dell’affare Clemenza. Il calciatore di proprietà dei bianconeri pareva essere destinato al club rosanero, prima che la società campione d’Italia si accordasse con il ...

Ferragosto di Calciomercato : cosa manca ancora alle big della Serie A? : Ferragosto caldissimo anche a causa del rush finale di calciomercato che incombe come una spada di Damocle sulle teste dei ds della Serie A Sarà un Ferragosto più caldo del solito per la nostra Serie A, dato che quest’anno il calciomercato estivo chiuderà proprio a ridosso della metà di agosto, il 17 per la precisione. Com’è ovvio che sia, i club del nostro campionato stanno cercando di non ridursi all’ultimo minuto per ...