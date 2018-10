Calcio | Serie A 2018-2019 | Inter-Milan 1-0 | Icardi decide la partita al novantunesimo

Calcio - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Cagliari 1-1 - Pavoletti risponde a Veretout ed è pari al Franchi : Termina 1-1 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze tra la Fiorentina e il Cagliari. Una partita che si è animata nella ripresa dopo un primo tempo assai deludente dove a farla da padrone è stato il vento che, vuoi o non vuoi, ha condizionato lo sviluppo del gioco. E così nella seconda frazione la formazione di casa ha sbloccato lo score grazie ad un rigore realizzato da Jordan Veretout al 60′, per fallo su Federico Chiesa. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta a valanga - Immobile e Correa spingono la Lazio - pari tra Bologna e Torino : Due vittorie esterne ed un pareggio nelle partite di Serie A delle ore 15.00: non si registrano ancora vittorie interne in questo turno del massimo campionato italiano. L’Atalanta maramaldeggia in casa del Chievo vincendo per 1-5, mentre la Lazio passa nella ripresa a Parma, vincendo poi 2-0, infine il Bologna rimonta due reti ed impatta 2-2 col Torino. A Bologna il Torino passa in vantaggio al 14′ con Iago Falque, poi nella ripresa ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Roma-Juventus 0-4 - poker delle bianconere nel posticipo della quarta giornata : Allo stadio “Tre Fontane” successo esterno della Juventus Women contro la Roma nel posticipo domenicale della quarta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Le bianconere si sono imposte 4-0 sul rettangolo di gioco capitolino grazie alle marcature di Benedetta Glionna al 27′ e alla tripletta della britannica Eniola Aluko. Le campionesse d’Italia, con questo successo, si portano in terza posizione a quota 9 ...

LIVE Inter-Milan - derby Serie A Calcio in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederlo in tv : La nona giornata della Serie A 2018-2019 vivrà oggi, domenica 21 ottobre, il suo momento clou: alle ore 20.30 infatti si giocherà il derby della Madonnina: spazio a Inter-Milan. Luci a San Siro: la stracittadina meneghina sarà trasmessa in tv da Sky ed in streaming attraverso SkyGo. Come al solito OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della sfida con pagelle LIVE. Non dovrebbero esserci grosse sorprese negli undici titolari, con ...

Serie A Calcio | Il calendario di oggi | Orari | Probabili formazioni | Come vedere le partite in tv su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 si completerà tra oggi, domenica 21, e domani, lunedì 22 ottobre. Dopo il solito trittico di anticipi al sabato, la domenica si aprirà con il consueto lunch match: alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Frosinone ed Empoli. Trittico di gare anche alle ore 15.00, con Bologna-Torino, Chievo-Atalanta e Parma Lazio, mentre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Cagliari, infine alle ore ...

Inter-Milan - Derby Serie A Calcio : orario d'inizio e come vederlo in tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Inter-Milan - Derby Serie A Calcio : orario d’inizio e come vederlo in tv : Ci siamo. Domenica 21 ottobre si giocherà Inter-Milan, match valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena l’attesissimo Derby della Madonnina, l’imperdibile stracittadina che mette al confronto le due squadre del capoluogo meneghino: si preannuncia come sempre una partita avvincente e appassionante dove la passione delle due tifoSerie e la rivalità tra le due squadre verranno ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Napoli 0-3. I partenopei dilagano nel finale e si portano a -4 dalla Juventus : Il Napoli passa per 0-3 ad Udine nella sfida della nona giornata, approfitta del mezzo passo falso della Juventus e si porta a quattro punti dalla vetta della classifica della Serie A di Calcio. Questa sera nella partita della Dacia Arena sono andati in gol Ruiz in apertura e Mertens (su rigore) e Rog nel finale di gara. Nel primo tempo in avvio si infortuna Verdi ed Ancelotti al suo posto fa entrare Fabian Ruiz: al 14′ proprio il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Genoa 1-1 - non basta Cristiano Ronaldo - Daniel Bessa punisce i bianconeri : Clamoroso all’Allianz Stadium di Torino: la Juventus viene fermata sul pari (1-1) dal Genoa nell’anticipo della nona giornata di Serie A 2018-2019. I bianconeri, passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Cristiano Ronaldo, hanno subito la marcatura nella ripresa di Daniel Bessa. Formazione di Massimiliano Allegri che si è un po’ addormentata nella seconda frazione di gioco, consentendo agli ospiti di farsi pericolosi e ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A Calcio in DIRETTA : 1-1 - a Cristiano Ronaldo risponde Bessa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...