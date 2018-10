Calcio in tv | Inter-Milan

LIVE Inter-Milan - derby Serie A Calcio in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederlo in tv : La nona giornata della Serie A 2018-2019 vivrà oggi, domenica 21 ottobre, il suo momento clou: alle ore 20.30 infatti si giocherà il derby della Madonnina: spazio a Inter-Milan. Luci a San Siro: la stracittadina meneghina sarà trasmessa in tv da Sky ed in streaming attraverso SkyGo. Come al solito OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della sfida con pagelle LIVE. Non dovrebbero esserci grosse sorprese negli undici titolari, con ...

Inter-Milan - Derby Serie A Calcio : orario d'inizio e come vederlo in tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Inter-Milan - Derby Serie A Calcio : orario d’inizio e come vederlo in tv : Ci siamo. Domenica 21 ottobre si giocherà Inter-Milan, match valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena l’attesissimo Derby della Madonnina, l’imperdibile stracittadina che mette al confronto le due squadre del capoluogo meneghino: si preannuncia come sempre una partita avvincente e appassionante dove la passione delle due tifoSerie e la rivalità tra le due squadre verranno ...

Inter-Milan - Derby Serie A Calcio : a che ora inizia e su che canale vederlo in tv : Domani sera lo stadio San Siro sarà il teatro del Derby tra Inter e Milan, incontro valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Alle 20.30 comincerà uno dei Derby della Madonnina più attesi delle ultime stagioni, infatti le due compagini si presentano alla sfida in un ottimo periodo di forma e con grande entusiasmo da parte di entrambe le tifoSerie. Non sarà uno spareggio scudetto, ma il 169° Derby di Milano in Serie A si ...

San Lazzaro - vietato giocare a Calcio nell'intervallo. "Non c'è spazio" : San Lazzaro di Savena , Bologna, , 19 ottobre 2018 - Se ne discuterà al prossimo collegio docenti fissato in novembre. Nei giorni scorsi il tema è stato invece affrontato con i genitori nel consiglio ...

Ecco Panini FIFA 365 - la collezione sui top del Calcio : ci sono anche Juve - Inter e Napoli : È in arrivo a partire da domani in edicola “Panini FIFA 365”, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da Panini su licenza ufficiale FIFA. Questa raccolta è composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold. Grazie al particolare formato, queste figurine contengono circa […] L'articolo Ecco Panini FIFA 365, la collezione sui top del calcio: ci sono anche Juve, ...

Calciomercato Inter e Milan - interessa un talento della Nazionale : Ausilio al lavoro per gennaio per battere sul tempo i rossoneri : Le prestazioni di Nicolò Barella in questa prima fase di stagione, oltre a farlo entrare nel giro della Nazionale con la cui maglia ha anche avuto modo di giocare da titolare sia contro l’Ucraina che contro la Polonia, lo hanno avvicinato alla definitiva consacrazione. Conseguentemente, è aumentato anche l’Interesse di alcuni top club della massima serie nei confronti del gioiellino del Cagliari. Negli ultimi giorni pare che ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus - le clamorose intercettazioni incastrano Agnelli : “lo ha ammazzato”. Bianconeri nei guai - parte una nuova Calciopoli : 1/7 ...

L’Antitrust interviene sul Calcio in tv : ecco le contestazioni a Sky e DAZN : L'authority ha avviato l'istruttoria con cui mette sotto indagine le pubblicità e le modalità di offerta dei due operatori L'articolo L’Antitrust interviene sul calcio in tv: ecco le contestazioni a Sky e DAZN è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio Serie A - 9^ giornata : spicca Inter-Milan. Partite in streaming su Dazn.com e SkyGo : Nonostante l’attenzione sia attualmente concentrata sulle nazionali, sabato prossimo torna il Campionato di Serie A 2018-2019. Come al solito il calendario sara' ‘spezzettato’ su più giorni, in questo caso tra sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 ottobre. Dopo la sosta per gli impegni con le nazionali gli allenatori italiani si preparano a far fronte cosi ad un nuovo appuntamento di Campionato. La prossima giornata di Serie A tornera' quindi ad ...

Calciomercato Inter - per Marino - Ausilio avrebbe pronto il colpo a zero : Di Maria (RUMORS) : Ultime Inter: la prossima estate, a partire da giugno 2019, diversi giocatori di livello saranno in scadenza di contratto. L'Inter è parsa molto Interessata a questa categoria di calciatori e la prova lo sono gli acquisti nell'ultima sessione di mercato [VIDEO] di Stefan De Vrij dalla Lazio e di Kwadwo Asamoah, anch'egli acquistato in scadenza di contratto dalla capolista Juventus. Non è escluso quindi che anche a gennaio qualcosa possa muoversi ...

Antonio Cassano lascia il Calcio/ Il tentativo con l'Entella e l'intervista con Corti e Onnis (Le Iene Show) : Antonio Cassano lascia il calcio: il calciatore barese si era proposto per una nuova avventura con la maglia della Virtus Entella per fare poi l'ennesimo passo indietro (Le Iene Show)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 08:49:00 GMT)

Calciomercato Genoa : prima offerta italiana per Piatek - c’è anche l’interesse della Juve : Krzysztof Piatek è inarrestabile e ha continuato a segnare anche con la maglia della Nazionale polacca. I numeri dell’attaccante, che attualmente ha più gol che partite in stagione, hanno attirato diversi club, in primis del nostro campionato italiano. In particolare De Laurentiis e Giuntoli sarebbero rimasti talmente colpiti dalle sue prestazioni al punto da recapitare un’offerta a Pegli. Il problema attuale risiede nella ...

Calciomercato - Herrera chiede troppo per rinnovare con il Porto : Roma e Inter in agguato : Con il contratto in scadenza a giugno 2019, Hector Herrera è uno dei pezzi pregiati del prossimo Calciomercato, e fa gola a tantissimi club. In particolare all’Inter di Spalletti e alla Roma di Di Francesco. Nei mesi scorsi si era dato per certo il rinnovo dell’accordo tra il centrocampista messicano e il Porto, la società […] L'articolo Calciomercato, Herrera chiede troppo per rinnovare con il Porto: Roma e Inter in agguato ...