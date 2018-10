Cade da albero e viene travolto da tronco | muore 46enne

Roma. Cade albero in via del Giardino zoologico : ferita donna di 36 anni : Grave incidente nella Capitale. Un albero di altro fusto è caduto in via del Giardino zoologico nei pressi del Bioparco.

Maltempo - Cade un altro albero sulla strada : tragedia sfiorata a Posillipo : Stamattina è stata ripulita Via Tito Lucrezio Caro a Posillipo. Un albero è crollato smantellando buona parte del manto stradale. Una tragedia sfiorata per i residenti che oltre tutto,...

Vento forte sull’isola d’Elba : Cade albero vicino giardino pubblico : Forti raffiche di Vento sull’isola d’Elba: questa mattina un albero è caduto vicino a un giardino pubblico di Portoferraio (Livorno), senza causare ulteriori danni. Sul posto, in via Cairoli, i vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio, che hanno provveduto a liberare la carreggiata e alla messa in sicurezza dell’area. L'articolo Vento forte sull’isola d’Elba: cade albero vicino giardino pubblico sembra ...

Maltempo a Roma - Cade albero in via Campania : Un albero è caduto a causa del Maltempo e dei forti venti in via Campania, a Roma, a pochi passi da Corso d'Italia e Muro Torto. Danneggiati un cassonetto dei rifiuti e alcune auto in sosta. Nel ...

Roma - Cade un albero in zona Ottaviano : macchine coinvolte : Roma,, askanews, - È caduto nel pomeriggio del primo ottobre, intorno alle 15.30-16, un albero a via dei Gracchi, angolo Ottaviano, a Roma. La strada è stata chiusa; danni ad alcune macchine, ma non ...

Napoli - paura al corso Umberto - Cade un altro albero : 'Ora basta' : Ancora un albero caduto al suolo. Al corso Umberto paura tra i passanti. Il vento forte ha buttato giù uno degli alberi che fanno da decoro al marciapiedi. 'Non ne possiamo più - reclama un residente -...

Vento forte : albero Cade su un'auto vicino a un liceo del Vomero : Tragedia sfiorata sull'asse di supporto Nola-Villa Literno. Collegamenti difficili tra Napoli e Capri

GR : uomo Cade da albero e muore a Obersaxen : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tragedia a Capolona - 75enne Cade da un albero e muore : Tragedia questo pomeriggio a Capolona, in località Il pino, dove un uomo è morto in seguito ad un incidente. La vittima è un 75enne del luogo, Riccardo Dalla Noce. L'uomo era salito sopra ad un albero ...

Maltempo sulla Granda nella notte - Cade un albero a Montà d'Alba : Il Maltempo che sta colpendo il Nord Italia in queste ore ha coinvolto anche la nostra provincia seppure in misura minore. Perturbazioni e fenomeni temporaleschi hanno interessato gran parte della ...

Vicenza - Cade albero su un furgone : bloccata Riviera Berica a Costozza : Questa mattina, poco dopo le 8.30. i vigili del fuoco sono intervenuti a Costozza di Longare, nel vicentino, lungo la Riviera Berica per la caduta di alcuni grossi rami di un albero finiti lungo la strada, colpendo un furgone e bloccando la circolazione e sopra un furgone fermo in un parcheggio interno. Non c’è stato nessuno ferito. I pompieri arrivati da Vicenza hanno tagliato e rimosso i grossi tronchi d’albero, liberando prima una ...

Maltempo Veneto : albero Cade e centra furgone - traffico bloccato : Probabilmente a causa del Maltempo, un albero è caduto nel territorio di Costozza di Longare (Vicenza) centrando in pieno un furgone in sosta e bloccando il traffico. Non si segnalano feriti. I vigili del fuoco hanno tagliato e rimosso l’albero: dopo avere ripristinato la viabilità, hanno proceduto a liberare il furgone, parcheggiato in un’area privata. In Veneto a causa del Maltempo si sono registrati una ventina di interventi per ...

Ostia - maltempo : albero Cade su auto in transito - 2 ragazze ferita : Roma – Paura ieri sera a Ostia, in Via dei Pescatori dove un pioppo di circa 20 metri e’ caduto sulla sede stradale a causa del maltempo, travolgendo due auto in transito. Le conducenti delle due macchine, una ragazza di 33 anni e una di 32, sono state trasportate dal personale medico del 118, all’Ospedale Grassi di Ostia. Dalle ore 20 di ieri alle ore 8 di questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma, ...

Maltempo Roma : allagamenti e danni - albero Cade su due auto a Ostia : Ieri sera in via dei Pescatori a Ostia un albero è crollato in strada, colpendo due auto in transito. Sul posto i vigili del fuoco. Il pioppo, di circa 20 metri, ha investito le due vetture e due donne sono rimaste ferite: le conducenti, di 33 e 32 anni, sono state trasportate dal personale medico del 118 all’ospedale Grassi di Ostia. Sono stati circa 90 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, ...