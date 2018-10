Brindisi | due extracomunitari picchiati con mazze da baseball | ipotesi di una

Brindisi - aggrediti due migranti con spranghe e bastoni : Forse per alcuni fatti di cronaca avvenuti in città nelle stesse ore. Gli episodi, infatti, si sarebbero verificati nello stesso giorno in cui una ragazzina di 15 anni denunciava, in questura, una ...

Ronda razzista a Brindisi - due migranti feriti : Due migranti sono stati feriti, uno in modo grave, a Brindisi con le mazze da baseball da una Ronda razzista, mentre una terza aggressione nei confronti di un giovane migrante sarebbe fallita per l'intervento di un passante. La notizia - pubblicata da giornali locali - è stata resa nota dal 'Forum provinciale per cambiare l'ordine delle cose che condanna gli episodi. Uno dei due feriti è Elija, segretario della comunità ...

Rapina alla Q8 sulla Brindisi-Mesagne : due banditi fuggono su uno scooter - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Due persone a bordo di uno scooter con caschi integrali, hanno Rapinato nel pomeriggio di oggi il gestore del distributore Q8 di Brindisi, sulla statale 7, in direzione Mesagne. La Rapina è avvenuta ...

Caso Cucchi - a Brindisi striscione contro il carabiniere che ha accusato due colleghi : "Infame" : Il messaggio è comparso per poche ore su un cavalcavia ed è stato rimosso dalla Digos. Per gli investigatori sarebbe legato ai 9 anni di silenzio e non alla sua decisione di collaborare

Brindisi - gommone in fuga con più di 500 kg di marijuana : l’inseguimento della Guardia di finanza. Due arresti : Un gommone carico di droga è stato sequestrato dalle unità navali della Guardia di finanza al largo di Brindisi, nel canale d’Otranto, durante la quotidiana attività di pattugliamento: due scafisti sono stati arrestati e oltre mezza tonnellata di marijuana è stata sequestrata. Gli scafisti, di origine albanese, di 32 e 27 anni, quando hanno visto le imbarcazioni della Gdf hanno provato a fuggire e hanno gettato parte del carico in mare. ...

