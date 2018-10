Brexit | quale destino per Gibilterra? Spagna e Uk si accordano ma restano punti oscuri

ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 ottobre 2018), nel referendum del 2016, votò in massa contro la. Oltre il 95% dei suoi 30mila abitanti si espresse per mantenere lo ‘status quo’, un territorio d’oltremare con a capo la regina del Regno Unito ma con legislazione indipendente, in rapporto costante con l’Unione Europea però senza adesione alle tariffe doganali comuni e all’Iva intracomunitaria. Insomma, un paradiso fiscale di appena sei chilometri quadrati da salvaguardare perché capace di assicurare finanza offshore, riciclaggio, un sistema di esenzioni utile al contrabbando di tabacco, un appetibile reddito pro – capite di 38 mila sterline annue (nella regione andalusa – allageograficamente appartiene l’enclave – il reddito medio è fermo a 18 mila euro). Nei complessi negoziati sullarientrano questioni in apparenza minori, la frontiera dell’Irlanda ...